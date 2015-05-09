مؤتمر إنريكي: عن انتظار برشلونة لست نهائيات .. والتراخي بعد إسقاط بايرن

(إفي): أكد لويس إنريكي مدرب برشلونة أن فريقه في انتظار "خمسة نهائيات" في الموسم، قد تزيد إلى ستة في حال تخطي بايرن ميونخ الألماني رسميا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشدد إنريكي خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة ريال سوسييداد في الجولة 36 من الدوري الإسباني "نعرف أن الإفراط في الثقة لا يساعد، عدم الظهور بالمستوى المطلوب سيبعدنا عن أهدافنا، إذا ظل الفريق في حالة الفوران الحالية من المستحيل إيقافه".

وتعليقا على إمكانية حدوث تراخ بعد الفوز الكبير على بايرن (3-0) في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال "بعد مباراة بتلك القوة نتحسب لمباراة تالية خطيرة، ستكون مواجهة في غاية الأهمية، لا أعتقد أنه سيحدث تراخي، لكن المفاجآت واردة".

وعن خصمه سوسييداد قال "نحتاج للفوز بالتأكيد، كل فرق الدوري لديها أهداف مختلفة حاليا، يجب أن نلعب بتركيز، سوسييداد من الفرق القليلة التي هزمتنا هذا الموسم، الفوز سيقربنا من اللقب".

وشدد على طي صفحة هزيمة ملعب (أنويتا) في الدور الأول "لا أحتفظ بشعور سلبي تجاههم، كانت مجرد هزيمة خلال الموسم".

وبشأن إضراب الاتحاد الإسباني وجمعية اللاعبين وإيقاف الليجا، قال المدرب "أتمنى أن تحل الأزمة بالحوار وألا تتفاقم الأمور، يجب أن تكون الأمور واضحة، خاصة أمام اللاعبين".