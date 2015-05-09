مؤتمر مورينيو – عن ممر ليفربول الشرفي .. الجائزة النحس .. ومتى يرحل عن تشيلسي

عقد جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي مؤتمرا صحفيا للتحدث عن عدة أمور قبل لقاء ليفربول يوم الأحد المقبل لحساب الجولة 36 من الدوري الإنجليزي في ستامفورد بريدج.

وينقل FilGoal.com كل ما دار في مؤتمر المدرب البرتغالي.

الممر الشرفي

سلطت وسائل الإعلام الإنجليزية الضوء في الأسبوع الأخير على مدى قبول ليفربول للقيام بعمل ممر شرفي للاعبي تشيلسي بعد تتويجهم رسميا بلقب الدوري.

وتحدث المدرب البرتغالي عن ذلك الأمر قائلا:"ليفربول فريق عظيم، إذا رغبوا في القيام بذلك الممر لنا، فكل لاعبي فريقي سوف يتقبلون ذلك الأمر باحترام كامل لمنافسنا".

وواصل"أنا أيضا أود أن أكرم قائد ليفربول ستيفن جيرارد، وأود أن أقول أنه جعلني مدربا أفضل، فهو أحد أفضل أعدائي".

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متى يرحل

حينما عاد مورينيو لتولي مهمة الإدارة الفنية لتشيلسي في عام 2013، وقع على عقدا يمتد لأربعة أعوام، ويتبقى منه الآن عامين فقط، فهل يرحل عن الزرق أم يستمر في مهمته مع الفريق؟

ورد المدرب البرتغالي على ذلك الأمر"لا أحتاج إلى عقد للبقاء مع تشيلسي، لا أرغب في الرحيل".

وواصل"على مالك النادي رومان أبراموفيتش أن يكون هادئا جدا، أنا أود البقاء ولا أسأله الحصول على عقد جديد، أو أن يقوم برفع راتبي".

وأضاف"لذلك فأبراموفيتش ليس عليه أن يشعر بالقلق أنا بين يديه وأرغب في البقاء مع تشيلسي لأطول فترة ممكنة".

وأكد مورينيو في الوقت ذاته أنه من الأهم أن يوقع على عقد لعامين أو لـ10 أعوام هو رغبة أبراموفيتش في بقائه مع تشيلسي.

وأكمل"عندما تحين اللحظة التي لا يريدني فيها أبراموفيتش، فسوف أرحل، ليس لدي أي

مشكلة".

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جائزة مدرب الشهر

لم يحصل مورينيو على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري على الرغم من تتويج فريقه بلقب المسابقة، وللمفارقة آخر مرة حدث ذلك الأمر مع مدير فني فاز بالبريميرليج كان هو البرتغالي نفسه عام 2006.

وعلق المدرب الاستثنائي على ذلك الأمر قائلا:"هدفي دائما هو الفوز بالدوري، وبغض النظر عن ذلك الأمر، فما يأتي فاهلا به، وما لا يأتي فلن أشغل بالي به".

وأكمل"لقد استمر تشيلسي بدون أي هزيمة في عدة أشهر كنا نحقق انتصارات فقط، لكن أنا لن أقوم بعمل أي شيء سوى الاستمتاع باللقب الذي حققناه".

وعن المسؤولين الذين يحددون الفائز بجائزة مدرب الشهر تحدث المدير الفني البرتغالي"أود أن أعرف على أي أساس يتم تحديد الفائز بالجائزة، أود حقا أن أعرف".

وأتم مازحا"ربما يوما ما سوف أقابل أحد هؤلاء الأشخاص، وحينما سوف أقوم بعناقه"، ولكن المدرب البرتغالي أشار مداعبا إلى عنقه في كناية عن الخنق.

وكان مورينيو قد أكد قبل لقاء كريستال بالاس الأخير والذي حسم تتويج تشيلسي بلقب الدوري إنه لا يرغب في الفوز بالجائزة واصفا إياها بالنحس، لأن من يظفر بها يهزم في المباراة التي يخوضها بعدها مباشرة، وهو كان يرغب في الانتصار للظفر بالبطولة رسميا.