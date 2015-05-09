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مؤتمر رودجرز: سنقاتل للتأهل لدوري الأبطال .. والممر الشرفي يزعجنا

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مؤتمر رودجرز: سنقاتل للتأهل لدوري الأبطال .. والممر الشرفي يزعجنا مؤتمر رودجرز: سنقاتل للتأهل لدوري الأبطال .. والممر الشرفي يزعجنا

عقد برندان رودجرز المدير الفني لليفربول مؤتمرا صحفيا للتحدث عن عدة أمور قبل لقاء تشيلسي يوم الأحد المقبل لحساب الجولة 36 من الدوري الإنجليزي في ستامفورد بريدج.

وينقل FilGoal.com كل ما دار في مؤتمر مدرب ليفربول.

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دوري أبطال أوروبا

يحتل ليفربول المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة بفارق أربع نقاط عن مانشستر يونايتد الرابع وصاحب المركز الأخير المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وأكد رودجرز أن فريقه سيقاتل للنهاية لحجز بطاقة تؤهله للمسابقة الأعرق في القارة العجوز.

وأضاف"نحن نتخلف عن مانشستر يونايتد بأربع نقاط، سنقوم بكل ما وسعنا لاحتلال المركز الرابع، اللاعبون لديهم دوافع قوية من أجل التأهل لدوري الأبطال".

وأضاف"الموسم الحالي كان صعبا جدا، ولكننا متمسكون بالأمل حتى نهاية الموسم، والبداية ستكون بتحقيق الفوز على تشيلسي".

الممر الشرفي لتشيلسي

سيكون ليفربول هو أول فريق يقوم بعقد ممر شرفي لتشيلسي بعد تتويجه رسميا بلقب الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي، ولكن كيف سيواجه الحمر ذلك الأمر؟

أجاب رودرجرز قائلا:"بالطبع اللاعبون سوف يشعرون بالإزعاج بسبب ذلك الممر، لكنه بروتوكول اعتدنا عليه هنا".

وأكمل"ليفربول نادي كبير وله تاريخ وكرامة، وسوف نقوم بذلك الأمر باحترام شديد، وأتمنى أن يعطينا ذلك الممر دفعة معنوية كبرى من أجل تحقيق الفوز على تشيلسي".

ممفيس ديباي

ارتبط اسم ليفربول باللاعب الهولندي ممفيس ديباي وأن رودجرز جلس عدة مرات معه من أجل إقناعه بالانضمام إلى فريقه، قبل أن يظفر مانشستر يونايتد بتوقيعه رسميا يوم الخميس، مما جعل مشجعي فريق مقاطعة الميرسيسايد يشعرون بغضب شديد.

وعن هذا الأمر علق المدرب الأيرلندي الشمالي"ديباي لم يكن يوما في اهتمامتنا".

وتابع"نحن لم نبدي أي اهتمام بضم ديباي من قبل، نحن لدينا أربعة لاعبين يلعبون في مركز الجناح، لدينا أولويات أهم من ذلك الأمر".

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