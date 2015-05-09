"وكيل تموين الأقصر": المحافظ التقى بتجار التموين ووعدهم بحل مشكلاتهم

أكد مدحت جعفر وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه اتفق مع الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، على إرسال فاكس للدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، يتضمن طلبات عدد من تجار التموين بالمحافظة، لشكواهم من سعر بيع الدقيق وقلة حصة المحافظة من الزيت.

وأضاف جعفر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عددًا من التجار توجهوا، مساء أمس الجمعة، للقاء الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر لمناقشة مشكلاتهم معه، وبدوره قابلهم المحافظ بصدر رحب واستمع لشكواهم، وقالوا إنهم يعانون من عدم وجود ربح فى الدقيق، حيث إنه يقدم إليهم بثمن 7 جنيهات ومقرر بيعه بـ7.50، والنصف جنيه يذهب فى تكلفة النقل ومصاريفه حتى بيع الدقيق للجمهور، وأنهم يطالبون برفع سعر البيع لكى يستطيعوا أن يحصلوا على الربح المعقول.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن التجار تناقشوا أيضاً مع المحافظ ندرة وقلة حصة المحافظة من الزيت التموينى، حيث إنه لا يكفى أبناء المحافظة، فوعدهم المحافظ بأنه سيرسل خطاباً لوزير التموين بطلباتهم، لكى يقوم بحلها فى أقرب وقت ممكن لتسهيل وصول التموين للمواطن الأقصرى، وأكد لهم أنه متواجد دائماً للاستماع لشكواهم وواجبه حل مشكلات أبناء المحافظة.

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