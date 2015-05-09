ننشر أسماء المتوفين والمصابين من خبراء "التعمير" فى حادث الفرافرة

ننشر أسماء الخبراء المتوفين والمصابين من أعضاء الفريق الفنى بهيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة المكلف بإعداد تقرير الاستطلاع الفنى لنموذج مشروع المليون فدان فى منطقة الفرافرة، وذلك فى حادث سير خلال عودتهما من الفرافرة فجر الجمعة هم: مصطفى صلاح، ٢٥ عاما، أخصائى نظم معلومات جغرافية، وأيوب جبرا عيسى، مهندس مساحة، ٣٠ عاما، وسائق من الشركة العربية، ٤٥ عاما»، والمصابين الدكتور محمد الأمير، والمهندس سيد أبوزيد.

فيما أعرب الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن بالغ الحزن والأسى للحادث المرورى الأليم الذى راح ضحايا ومصابى أعضاء الفريق المكلف بإعداد تقرير الاستطلاع الفنى لنموذج مشروع المليون فدان فى منطقة الفرافرة، وذلك بعد تكليفه للفريق بإعداد تقرير واف عن النموذج قبل زيارته للمنطقة بالفرافرة، لوضع التصور النهائى لآلية توزيعه ليكون نموذجا لاستصلاح باقى مساحات مشروع استصلاح المليون فدان، وتقدم وزير الزراعة بخالص العزاء لأسر الضحايا محتسبهم شهداء.

ومن المقرر، أن تعلن الحكومة ممثلة فى مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية خلال اجتماعها المقبل آليات التصرف فى أراضى المشروع، حيث أكد وزير الزراعة أن إجمالى المساحات المستهدف استصلاحها فى منطقة الفرافرة وغرب غرب المنيا 420 ألف فدان، مشيرا إلى أن 90% من أراضى المشروع تعتمد على المياه الجوفية.

وقرر الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة تأجيل زيارته إلى الفرافرة التى كان من المقرر لها غداً السبت، وذلك نظراً لهذا الحادث الأليم، حيث سيقوم بتقديم واجب العزاء غداَ لأسر الضحايا، وتأدية صلاة الجنازة على أحد الشهداء، مؤكد أن المهندس إبراهيم محلب يتابع أولا بأول وصول الجثامين الثلاثة، كما أمر بنقل الدكتور محمد الأمير إلى مستشفى تخصصى.