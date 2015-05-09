من بين 18 متنافسا.. من يصعد للدوري المصري الممتاز؟

الأسيوطي سبورت وألعاب دمنهور وربما النصر يبدون في طريق العودة إلى الممتاز ب بعد موسم واحد من التواجد في الدوري الممتاز، فمن سيحل مكانهم؟

انتهت مباريات القسم الثاني للدوري، وباتت دورة الترقي للممتاز مستعدة للانطلاق لتحديد ثلاثة فرق سيصعدون إلى الأضواء في الموسم المقبل، من أصل ثمانية عشر فريقا.. هم ربما، صفوة أندية الممتاز ب.

اللائحة تقول إن خمسة فرق من الممتاز ستهبط إلى أسفل، هم حتى الآن الثلاثي الصاعد حديثا (الأسيوطي، دمنهور، النصر) ومعهم الرجاء.. وسموحة، على أن يصعد بدلا منهم ثلاثة ليصبح عدد فرق الدوري الممتاز في الموسم المقبل 18.

دورة الترقي اكتملت بصعود 3 فرق من كل مجموعة من المجموعات الست في الممتاز (ب).

أصبح لدينا 18 فريقا يتم تقسيمهم على ثلاث مجموعات (كل مجموعة ستة فرق)، بحيث يصعد أول كل مجموعة إلى الدوري العام.

وتنطلق دورة الترقي في الـ17 من مايو الجاري، بنظام الدوري من دور واحد في كل مجموعة، على أن تقام المباريات في ملاعب محايدة.

وفي حالة التساوي في النقاط بين فريقين أو أكثر، يتم الاحتكام للتالي:

• المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية.

• فارق الأهداف في المجموعة عمومًا.

• الأهداف المسجلة

• قرعة

وجاءت مجموعات الترقي هكذا:

المجموعة الأولى

المتأهلون من المجموعة الأولى في الدوري (الألمونيوم51 نقطة– سوهاج 50 نقطة– أسوان50 نقطة) +المتأهلون من المجموعة الثالنية (المنيا58 نقطة– الواسطى55 نقطة– تليفونات بني سويف53 نقطة)

المجموعة الثانية

المتأهلون من المجموعة الثالثة (الشرقية للدخان51 نقطة– السكة الحديد40 نقطة– الإنتاج الحربي37 نقطة) +المتأهلون من المجموعة الرابعة (المريخ47 نقطة– القناة46 نقطة– الشرقية42 نقطة)

المجموعة الثالثة:

المتأهلون من المجموعة الخامسة (المنصورة 63 نقطة– غزل المحلة 53 نقطة– بلدية المحلة 50 نقطة) +المتأهلون من المجموعة السادسة ( فاركو45 نقطة– الحمام44 نقطة– أبو قير43 نقطة)