أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مادلين مطر في المغرب لإحياء سهرة "لالة العروسة"

Google+ Print
مادلين مطر في المغرب لإحياء سهرة "لالة العروسة" مادلين مطر في المغرب لإحياء سهرة "لالة العروسة"

السبت 09-05-2015 00:22

نشرت النجمة اللبنانية مادلين مطر على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" صورة لها في مدينة الدار البيضاء من مطعم "السقالة"، على خلفية الزيارة التي تقوم بها إلى المغرب من أجل إحياء إحدى سهرات برنامج تلفزيون الواقع "لالة العروسة".

وكتبت مادلين على حسابها: "صباح الخير أحبتي من المغرب الحبيبة وشعبها الطيب المحب والمضياف، فمحبيني في هذا البلد كثر والحمد لله، ادعوا لي بالتوفيق اليوم في حلقة لالة العروسة ولأول مرة سألبس القفطان المغربي سأتابعكم بالصور".

وكانت مادلين قبل ذلك قد نشرت صورة لها مع الفنان مارسيل خليفة، وهما على متن الطائرة المغربية، حيث كتبت: "صدفة جميلة جمعتني بالفنان اللبناني الكبير ‫‏مارسيل خليفة على متن الطائرة المغربية.. كم هو جميل أحبتي لقاء العظماء"..

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي