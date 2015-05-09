مادلين مطر في المغرب لإحياء سهرة "لالة العروسة"

نشرت النجمة اللبنانية مادلين مطر على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" صورة لها في مدينة الدار البيضاء من مطعم "السقالة"، على خلفية الزيارة التي تقوم بها إلى المغرب من أجل إحياء إحدى سهرات برنامج تلفزيون الواقع "لالة العروسة".

وكتبت مادلين على حسابها: "صباح الخير أحبتي من المغرب الحبيبة وشعبها الطيب المحب والمضياف، فمحبيني في هذا البلد كثر والحمد لله، ادعوا لي بالتوفيق اليوم في حلقة لالة العروسة ولأول مرة سألبس القفطان المغربي سأتابعكم بالصور".

وكانت مادلين قبل ذلك قد نشرت صورة لها مع الفنان مارسيل خليفة، وهما على متن الطائرة المغربية، حيث كتبت: "صدفة جميلة جمعتني بالفنان اللبناني الكبير ‫‏مارسيل خليفة على متن الطائرة المغربية.. كم هو جميل أحبتي لقاء العظماء"..

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