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سمير غانم يوافق على ارتباط ابنته ايمي بحسن الرداد

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سمير غانم يوافق على ارتباط ابنته ايمي بحسن الرداد سمير غانم يوافق على ارتباط ابنته ايمي بحسن الرداد

السبت 09-05-2015 01:17

وفي تلميح صريح لحقيقة العلاقة التي تربط بين الممثلين المصريين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، قال الفنان الكوميدي سمير غانم أثناء استضافته في برنامج "الحياة حلوة" الذي تقدمه الفنانة اللبنانية رزان مغربي، إن الرداد لو تقدم رسمياً لخطبة ابنته سيوافق موضحاً أنه حتى الآن لا يوجد

عقد زواج بينهما في إشارة منه لوجود ارتباط لكن غير رسمي معلن بين ابنته وحسن.

وكانت أخبار عديدة قد انتشرت لتؤكد وجود علاقة بين ايمي وحسن إلا أن الأثنان نفوها تماماً.

 

 

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