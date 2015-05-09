تشارليز ثيرون تثور وتطالب برفع أجرها

بعد تفاوضها بشأن تقاضي أجر مساوٍ للممثل المشارك لها في بطولة فيلمها القادم، دعت النجمة العالمية Charlize Theron النساء الأخريات إلى اتخاذ موقف عندما يتعلق الأمر بالمساواة في الأجر.

وقالت Theron البالغة من العمر 39 عاماً، إنها شعرت بالغضب عندما أظهرت رسائل بريد مسربة لشركة سوني وجود فجوة في أجور الممثلين والممثلات الذين شاركوا بفيلم American Hustle وأصرت على الحصول على أجر مساو لما تقاضاه النجم Chris Hemsworth، الذي شاركها بطولة فيلم Snow White and the Huntsman.

وأضافت Charlize في مقابلة مع مجلة ELLE البريطانية "يجب أن أثني عليهم.. وبمجرد أن طلبت وافقوا على الفور".

ثم تابعت قائلة "لم يجادلوا وربما هذه هي الرسالة: إننا نحتاج فقط إلى المطالبة".

وقد حذر تقرير صدر هذا العام من منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة من أن دخل النساء العاملات عالميا سيظل منخفضا عن الرجال لـ70 عاما قادمة اذا استمرت الفجوة في الأجر بين الجنسين بنفس المعدل الحالي.

يشار إلى أن النجمة تعيش حالياً علاقة عاطفية بالممثل الممثل Sean Penn، الذي قال مؤخراً: زواجي من Theron سيكون الأول في حياتي. سيقول الجميع انني سبق وتزوجت مرتين، لكن الزواجين كانا في ظروف لم أكن فيها مطلعاً على مختلف الأمور كما هي حالي اليوم.

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