إحباط محاولة تهريب متفجرات إلى داخل المملكة

الخبر، الرياض - إبراهيم الشيبان، مناحي الشيباني

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أمس، إحباط محاولة تهريب مادة "RDX" شديدة الانفجار، وصواعق مخصصة لتفجيرها، والقبض على مهربيها، بعد اشتباه الجمارك السعودية في سيارة من نوع فورد كانت قادمة صباح أمس (الجمعة) من مملكة البحرين الشقيقة عبر جسر الملك فهد.

وقال المتحدث الرسمي ل "الداخلية": "نتج عن تفتيش السيارة من الجهات الأمنية المختصة العثور على 14 كيساً بلاستيكياً مخبأة داخل تجاويف في المقعد الخلفي للسيارة، منها 11 كيساً مغلفة بالقصدير وتحتوي على مادة عجينية وزنها 30.87 كيلوغراما، أثبتت نتائج فحصها بمختبرات الأدلة الجنائية أنها مادة RDX شديدة الانفجار، وكيسين يحتوي كل منها على 25 كبسولة تفجير، بإضافة إلى كيس بداخله فتيل تفجير طوله ستة أمتار".

وأفاد أن الجهات الأمنية المختصة باشرت التحقيق في ذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة في مملكة البحرين الشقيقة، للوقوف على الغاية منه وتحديد من يقفون خلفه.

وفي سياق متصل، كشف الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، تعرض إحدى دوريات أمن المنشآت مغرب أمس إلى إطلاق نار من سيارة مجهولة، أثناء مهماتها جنوب مدينة الرياض، ما نتج عنه استشهاد قائدها الجندي ماجد عائض الغامدي.

وأكد أن الجهات المختصة بشرطة الرياض باشرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها، إذ لا يزال الموضوع محل المتابعة الأمنية.