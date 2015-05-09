أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

إحباط محاولة تهريب متفجرات إلى داخل المملكة

Google+ Print
إحباط محاولة تهريب متفجرات إلى داخل المملكة إحباط محاولة تهريب متفجرات إلى داخل المملكة

الخبر، الرياض - إبراهيم الشيبان، مناحي الشيباني

    أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أمس، إحباط محاولة تهريب مادة "RDX" شديدة الانفجار، وصواعق مخصصة لتفجيرها، والقبض على مهربيها، بعد اشتباه الجمارك في سيارة من نوع فورد كانت قادمة صباح أمس (الجمعة) من مملكة البحرين الشقيقة عبر جسر الملك فهد.

وقال المتحدث الرسمي ل "الداخلية": "نتج عن تفتيش السيارة من الجهات الأمنية المختصة العثور على 14 كيساً بلاستيكياً مخبأة داخل تجاويف في المقعد الخلفي للسيارة، منها 11 كيساً مغلفة بالقصدير وتحتوي على مادة عجينية وزنها 30.87 كيلوغراما، أثبتت نتائج فحصها بمختبرات الأدلة الجنائية أنها مادة RDX شديدة الانفجار، وكيسين يحتوي كل منها على 25 كبسولة تفجير، بإضافة إلى كيس بداخله فتيل تفجير طوله ستة أمتار".

وأفاد أن الجهات الأمنية المختصة باشرت التحقيق في ذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة في مملكة البحرين الشقيقة، للوقوف على الغاية منه وتحديد من يقفون خلفه.

وفي سياق متصل، كشف الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، تعرض إحدى دوريات أمن المنشآت مغرب أمس إلى إطلاق نار من سيارة مجهولة، أثناء مهماتها جنوب مدينة الرياض، ما نتج عنه استشهاد قائدها الجندي ماجد عائض الغامدي.

وأكد أن الجهات المختصة بشرطة الرياض باشرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها، إذ لا يزال الموضوع محل المتابعة الأمنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية