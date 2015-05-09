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مدير الأمن يكرم مميزي القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي

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مدير الأمن يكرم مميزي القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي مدير الأمن يكرم مميزي القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي
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اللواء الخليوي يتوسط المتميزين من قوة أمن المسجد النبوي

مكة المكرمة - جمعان الكناني

    كرم مساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة اللواء د. سعود بن عبدالله الخليوي قائد القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي ومجموعة من الضباط والأفراد الذين تميزوا في أعمالهم. وعقب التكريم أكد اللواء د. سعود بن عبدالله الخليوي أن هذا الدعم والتشجيع غير مستغرب من مدير الأمن العام في مختلف المجالات. من جهة أخرى عبر المكرمون عن فخرهم واعتزازهم بهذا التكريم الذي اعتبروه دافعا كبيرا لبذل مزيد من العطاء والجهد للمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن ومرتادي المسجد النبوي الشريف.

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