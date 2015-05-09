منسوبو طوارئ صحة الطائف يواسون عامل نظافة نيبالي بعد الزلزال

سجل منسوبو ادارة الطوارئ الصحية بمديرية الشؤون الصحية بالطائف، موقفا متميزا مع زميلهم "عامل النظافة" من الجنسية النيبالية، بعد ان توفيت ابنته واصيبت زوجته وشقيقته في الزلزال الذي ضرب "نيبال" مؤخرا، حيث قدم العاملون في الادارة مبلغ 5000 ريال كمعونة شخصية منهم اضافة الى مساعدته في انهاء اجراءات سفره ومستحقاته المالية لدى الشركة التي يعمل فيها. وقال مدير ادارة الطوارئ الصحية بصحة الطائف سعيد الزهراني إن مثل هذا التصرف واجب انساني على الجميع، لافتا إلى ان جميع الزملاء سارعوا الى مساعدة الزميل فور علمهم بالحادث سواء من خلال الدعم المادي او النفسي؛ مؤكدا ان هذا الموقف ليس بغريب على جميع الزملاء في الادارة، حيث اننا تعودنا منهم بذل الخير والعطاء ومساعدة الآخرين.

تجدر الاشارة الى ان منسوبي ادارة الطوارئ الصحية سبق وان قدموا لعمال النظافة في الادارة راتب شهر لكل منهم بمعدل 700 ريال لكل عامل بعد تسلمهم راتبي المكرمة من خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله".