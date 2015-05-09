الملك سلمان طاقة عطاء متجددة

عرف عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ثقافته الواسعة وقراءاته المتعددة ونقده الدقيق للمقالات وللمؤلفات، كما عرف عنه حفظه الله بعلاقاته المميزة مع العلماء والباحثين والصحفيين.

وفي هذا التقرير، قد لا نستطيع تعداد نشاطاته واهتماماته الثقافية وجهوده في خدمة الثقافة والتاريخ لكننا نستعرض أبرز ملامح ذلك من خلال عدد من الأنشطة والمؤسسات التي حظيت باهتمامه ودعمه ومازالت، ومنها التي تولى رئاسة مجالس إدارتها.

دارة الملك عبدالعزيز

تعد بيتاً للتاريخ الوطني السعودي، وتاريخ الجزيرة العربية كما انها أول مؤسسة سعودية رسمية تعنى بالمصادر التاريخية حيث تأسست عام 1972 عندما صدر قرار مجلس الوزراء في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- بإعادة تشكيل مجلس إدارتها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان خلال إمارته للرياض وقد جاء ذلك بناء على مقترح من الملك عبدالله -رحمه الله- ولي العهد – آنذاك ، لحبه للمعرفة وعشقه للقراءة وحرصه على استحضار التاريخ دائما، وتهدف الدارة إلى تحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة وجغرافتيها وآثارها الفكرية وترجمة تاريخ وآثار الجزيرة العربية والدول العربية.

مكتبة الملك فهد الوطنية

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد جسد حب الوطن عندما نقل فكرة احتفاء أهالي الرياض بتولي الملك فهد –رحمه الله– مقاليد الحكم من معلم تذكاري إلى شيء يفيض بنفعه على الوطن والمواطن وجاء اقتراحه الذي ينم عن معرفة في سبر أغوار الحقائق واستشراف المستقبل إذ كانت المملكة وقتها تفتقر إلى مكتبة وطنية فكانت مكتبة الملك فهد الوطنية قامة شاهقة وحظيت برعايته ومتابعته الكاملتين حتى تمكنت المكتبة خلال المدة الوجيزة منذ إنشائها من تحقيق كثير من الإنجازات الطموحة، التي انطلقت أساسًا من تكوين البنية الأساسية في التنظيم وتطوير الكوادر البشرية وتنمية مقتنيات المكتبة وتجهيزاتها اللازمة، لتنفيذ مهامها، وتحقيق أهدافها في مجالات التوثيق وحفظ الإنتاج الفكري السعودي، وتقديم الخدمات المعلوماتية، بما يتلاءم مع التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية. وفي مجال بناء المقتنيات فقد اقتنت المكتبة كثيرًا من أوعية المعلومات المطبوعة، والمواد السمعية والبصرية، مثل: الأقراص البصرية والمصغرات، والوثائق المحلية، والمسكوكات، والكتب النادرة، والمخطوطات، ومنذ تطبيق نظام الإيداع والترقيمات الدولية عام 1414، تمكنت المكتبة من تسجيل وفهرسة كثير من الكتب والدوريات الجارية، كما بدأت المكتبة في إعداد الترتيبات النهائية لتسجيل الأوعية السمعية والبصرية وإيداعها حسب متطلبات نظام الإيداع الوطني. وبذا فإن المكتبة تقتني منها أكبر مجموعة يضمها مكان واحد، وتجدر الإشارة إلى أن عمليات التوثيق والتسجيل التي تقوم بها المكتبة غيرت نمط الإحصاءات التقديرية السائدة عن حجم الإنتاج الفكري السعودي، سواء في المصادر المحلية أو الأجنبية، ومنذ أن أصبحت المكتبة المركز الوطني للإيداع والتسجيل أسهمت بدور إيجابي في تحسين شكل الكتاب السعودي، ونشره، والتعريف به، وذلك من خلال الفهرسة أثناء النشر وتخصيص الأرقام المعيارية الدولية. كما أن المكتبة تولي عناية للتجهيزات ونظم الحفظ والاسترجاع، وترميم وصيانة المخطوطات والكتب النادرة، كما قامت المكتبة بتكوين قواعد البيانات، وعمليات التوثيق الآلية، وكذلك الحصول على مصادر المعلومات على أقراص بصرية، وبناء شبكات المعلومات الداخلية التي تساعد على تنظيم المعلومات وتداولها. وفي مجال خدمات المعلومات، تقوم المكتبة بتقديم المعلومات والإجابة عن الاستفسارات المباشرة، وعبر وسائل الاتصالات المختلفة. كما تشارك المكتبة بدور فعال في المعارض المحلية والعربية بنشر وعرض مطبوعاتها وغيرها من الإنتاج الفكري السعودي، هذا إلى جانب الاتصالات، والبرامج التعاونية، وتبادل المعلومات والمطبوعات مع الجهات العربية والأجنبية، مما يعكس الدور الثقافي والحضاري الذي تقوم به المكتبة داخليًا وخارجيًا.

جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

تعكس حرصه -حفظه الله- على رعاية حفظة كتاب الله من البنين والبنات، وهو ما كان له الأثر الطيب خلال هذه السنوات في تشجيع أبناء الوطن على الإقبال على كتاب الله وإذكاء روح التنافس بينهم وشغل اوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة ، حتى يكونوا بذرة طبية وقدوة صالحة في مجتمعاتهم.

عنايته بالتراث الوطني المخطوط

من أبرز صور حرصه -حفظه الله- على تراث المملكة المخطوط دوره في إصدار نظام حماية التراث عندما كلفت مكتبة الملك فهد بتطبيقه وهو نظام يهدف إلى المحافظة على جميع المخطوطات وفي مختلف مناطق المملكة سواء تلك التي حيازة المؤسسات الحكومية او الخاصة والأفراد.

كرسي الملك سلمان للدارسات التاريخية والحضارية للجزيرة العربية

أنشئ كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز للدراسات التاريخية والحضارية للجزيرة العربية عام 1431 ه بدعم ورعايته -حفظه الله- وذلك من أجل دعم المكتبة التاريخية عبر نشر الكتب والبحوث التي تناول تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها وعقد اللقاءات العلمية في ذلك واستقطاب الخبراء والاساتذة المتخصصين في دراسات التاريخ والحضارة الإنسانية في الجزيرة العربية.

كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى

يهدف إلى خدمة وإبراز تاريخ مكة المكرمة ودعم البحث العلمي وتعميق الفكر التاريخي وعقد اللقاءات والمناشط العلمية في التاريخ المكي، دعم طلاب الدراسات العليا والباحثين في تاريخ مكة المكرمة والإسهام في أعمال موسوعة الحج والحرمين الشريفين.

كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ المدينة المنورة بالجامعة الإسلامية

يأتي ضمن اهتمامه -حفظه الله- على ثوثيق تاريخ المدينة المنورة وإلى توفير مرجعية بحثية علمية وتقديم الاستشارات العلمية وإعداد الدراسات الرصينة بهذا المجال.

مكتبة الملك سلمان بن عبدالعزيز الخاصة

يتميز -حفظه الله- بثقافته الموسوعية وسعة إطلاعه، ومتابعته لوسائل النشر المختلفة من صحف ومجلات وكتب، حيث تعكس مكتبته الخاصة بقصره تلك الصفات التي يتمتع بها -حفظه الله- وتزخر مكتبته حفظه الله بالعديد من المجموعات العامة وكتب علوم الدين الاسلامي وكتب التاريخ والتراجم والكتب الخاصة بتاريخ المملكة والشؤون الإدارية والسياسية والاجتماعية وبعض الموسوعات والرسائل الجامعية والدوريات وغيرها من المراجع، حيث نمت المكتبة منذ الصغر مع إكماله تعليمه الاساسي، كما حفزته قدراته الذاتية وحب المعرفة إلى اقتناء الكتب والمحافظة عليها، وتجاوزت مقتنيات المكتبة ما يفوق عشرة آلاف عنوان.