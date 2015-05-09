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السريحي: صمت «أم القرى» مثير للريبة

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السريحي: صمت «أم القرى» مثير للريبة السريحي: صمت «أم القرى» مثير للريبة

    تستضيف الإعلامية بدرية البشر في حلقة هذا الأسبوع من برنامجها "بدرية"، الناقد والكاتب السعودي سعيد السريحي، في حديث عن تجربته، وقصة الهاشتاق الشهير #اعيدوا_الدكتوراه_للسريحي.

السريحي تحدث في الحلقة عن صمت جامعة أم القرى عن تبرير قرار سحب الدكتوراه منه، واعتبره صمتاً مريباً ويستمر على رغم المطالبات الكثيرة بإعلان أسباب القرار، مؤكداً أنه لا يبحث عن الشهادة بل يريد توضيحا.

البشر تستضيف أيضا من الرياض الباحث الكويتي في علم النفس التربوي الدكتور إبراهيم الخليفي، في حديث عن اعتمادنا على الخدم، والطريقة المثلى لتربية النشء ليعتمدوا على أنفسهم من وقت مبكر.

الحلقة ستتطرق لعدة مواضيع أخرى بينها "تشارلي عض أصبعي" بعد 9 سنوات على تصويره وتحقيقه أرقاما قياسية في المشاهدات عبر موقع "يوتيوب" في السعودية والعالم.

الحلقة تتناول ايضا موضوع الهياط عند السعوديين، وحفلات الزواج الجماعي وما يصيب العرسان من حرج في مثل هذه الأعراس.

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