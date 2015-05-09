طالبات جامعة زايد يحصدن 6 جوائز في «الإمارات للمهارات»

حققت طالبات كلية الابتكار التقني بجامعة زايد فوزاً مميزاً في مسابقة الإمارات الوطنية للمهارات 2015، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وحصدت 6 طالبات ست ميداليات، واحدة ذهبية فازت بها خلود عبد الله الشخيلي «فئة إدارة أنظمة شبكات المعلومات»، وأربع ميداليات فضية فازت بها كل من دانة ناصر المنصوري وريم عبد العزيز العفيفي «فئة أمن الشبكات»، وكل من مريم سالم الراشدي وريم ناصر محمد «فئة التطبيقات النقالة»، وواحدة برونزية فازت بها سارة عوض عمر«فئة إدارة أنظمة شبكات المعلومات».