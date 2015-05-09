كهرباء دبي تواصل حملة الأحياء السكنية في مناطق دبي

تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي حملة «الأحياء السكنية» بهدف نشر الوعي حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتفعيل العمل المجتمعي والتواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع في المناطق السكنية في دبي.

وتتمحور الحملة حول القيام بزيارات ميدانية لفريق متخصص من هيئة كهرباء ومياه دبي للعديد من الأحياء والمجمعات السكنية، يتنقل خلالها فريق العمل بواسطة حافلة مشتركة مع شرطة دبي مصممة على نحوٍ خاص لهذا الغرض، بهدف تقديم نصائح إرشادية لجميع أفراد المجتمع حول طرق ترشيد الاستهلاك وكيفية العيش وفق أسلوب حياة مستدام وصديق للبيئة.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انطلاقاً من رؤيتنا لنكون مؤسسة مستدامة مبتكِرة على مستوى عالمي، نحرص في هيئة كهرباء ومياه دبي على إطلاق برامج توعية ومبادرات مبتكرة بهدف تشجيع مختلف أفراد المجتمع على تبني سلوكيات إيجابية في حياتهم اليومية تساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

وقد نجحت الهيئة من خلال مبادرات الترشيد في تحقيق نتائج متقدمة في خفض الاستهلاك على مدار السنوات الست الماضية وصلت إلى 1163 جيجاوات ساعة من الكهرباء، و5.4 مليارات جالون من المياه، أي ما يعادل 752 مليون درهم، وأكثر من 536 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون».

وأضاف: «حققت حملة الأحياء السكنية نتائج كبيرة في رفع الوعي البيئي لدى سكان دبي، كما اتسع نطاقها الجغرافي ليشمل مختلف المناطق السكنية في الإمارة. وتتميز الحملة بأنها موجهة للصغار والكبار على حدٍّ سواء إيماناً منا بضرورة غرس ثقافة الاستخدام المسؤول للموارد بين مختلف الفئات العمرية لتتحول هذه الثقافة إلى ممارسات عملية تساهم في دعم أسس الاستدامة البيئية في إمارة دبي».

وخلال المرحلة الأولى لحملة هذا العام، قام فريق حملة الأحياء السكنية بالتعاون مع عدد من المطورين العقاريين في الإمارة بزيارة أبراج «سكاي كورتس» على طريق دبي العين، وأبراج أرمادا بمنطقة أبراج بحيرات جميرا، ومن ثم قام الفريق بتوزيع نشرات توعية وصندوق المباني الخضراء الذي يحتوي على مصابيح موفرة للطاقة وموفرات للمياه.

زيارات

جدير بالذكر أن فريق حملة الأحياء السكنية قام خلال العام الماضي بزيارة ثلاث حدائق عامة و 1641 منزلاً في 27 حياً سكنياً منها الهباب والفقع والمرغم وحتا والليسيلي والمرموم والعوير والعديد من المناطق السكنية في دبي. ونجحت الحملة في توفير 714ألف كيلووات ساعة من الكهرباء، و13 مليون جالون من المياه، وخفض 329 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتوفير829 ألف درهم إماراتي.