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محافظ دمياط يحسم مشكلة مزارعى قرية الوسطانى

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محافظ دمياط يحسم مشكلة مزارعى قرية الوسطانى محافظ دمياط يحسم مشكلة مزارعى قرية الوسطانى
كلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط المهندس محمد أبو الفتوح وكيل وزارة الرى والمهندس منصور حسن وكيل وزارة الزراعة، والمحاسب محمد صديق رسلان رئيس الوحدة المحلية لمركز كفر سعد، والأجهزة المختصة، بسرعة حل مشكلة عدد كبير من الفلاحين بقرية الوسطانى، والتى تتعلق بالصرف الزراعى بالقرية لعدم قدرة الصرف الحالى على تصريف المياه الزائدة، مما يهدد مساحة كبيرة من الأراضى المزروعة، حيث تم تركيب المواسير اللازمة تحت الأسفلت لتصريف المياه الزائدة، وحسما للمشكلة نهائيا، كما تم تركيب حاجز فى مصرف رقم 1 بالوسطانى لمنع المخلفات من الوصول إلى قرية الوسطانى.

وقد وجه أهالى وفلاحى القرية الشكر لمحافظ دمياط على استجابته لإنقاذ مساحة 1000فدان مزروعة بالقرية.

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مصر 365