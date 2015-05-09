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إدراج اسم مدير "الجزيرة" فى "إسلام آباد" على اللائحة الأمريكية للإرهاب

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إدراج اسم مدير "الجزيرة" فى "إسلام آباد" على اللائحة الأمريكية للإرهاب إدراج اسم مدير "الجزيرة" فى "إسلام آباد" على اللائحة الأمريكية للإرهاب
أدرجت الولايات المتحدة اسم أحمد موفق زيدان، مدير مكتب قناة الجزيرة، فى إسلام آباد على لائحة أشخاص "يشتبه قيامهم بنشاطات إرهابية" بسبب "انتمائه" لتنظيم القاعدة، بحسب ما كشف الموقع الإلكترونى "ذى انترسبت" استنادا إلى وثائق سرية.

وبحسب الموقع الذى يديره الصحفى الأمريكى غلين جرينوولد، فإن أحمد موفق زيدان ورد اسمه فى وثائق لوكالة الأمن القومى الأمريكية سربها إدوارد سنودن.

ووصف الصحفى وهو سورى الجنسية بأنه "عضو" فى تنظيم القاعدة وكذلك فى جماعة الإخوان المسلمين.

وردا على سؤال للموقع الأمريكى، نفى زيدان "نفيا قاطعا" انتماءه إلى المنظمتين مع إقراره بأنه أجرى مقابلات فى مجال عمله مع مسئولين فى التنظيم المتطرف من بينهم أسامة بن لادن.

وتورد الوثيقة التى سربها إدوارد سنودن، المستشار السابق فى وكالة الأمن القومى الأمريكية، أن زيدان مثال يجسد برنامجا عرف باسم "سكاينت" يهدف إلى تحليل بيانات (مكان وزمان المحادثة...) الاتصالات الهاتفية فى محاولة لكشف نشاطات مشبوهة.

وأعربت لجنة حماية الصحفيين ومركزها نيويورك عن "قلقها العميق" حيال هذه الاتهامات.


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