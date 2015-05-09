موجز الصحافة المحلية.. القصة الكاملة للتحفظ على شركة أبو تريكة

تناولت الصحف المحلية عددا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "القصة الكاملة للتحفظ على شركة أبو تريكة"، حيث حصلت "اليوم السابع" على التفاصيل الكاملة لشركة "أصحاب تورز" للسياحة المملوكة للكابتن محمد أبو تريكة وشريكه عبد الكريم فوزى عبد الكريم، المتحفظ عليها من قبل لجنة حصر أموال الإخوان بوزارة العدل، بعد ثبوت امتلاكها وإدارتها من قبل قيادات وعناصر الإخوان المسلمين، وكشفت بيانات شركة "أصحاب تورز" للسياحة من فئات الشركة (أ) وتعمل فى السياحة الخارجية والداخلية ورحلات الحج والعمرة والنقل وتذاكر الطيران، تحمل ترخيصا رقم 2441، تم إنشاؤها بتاريخ 5 ديسمبر 2013، ومقرها الرئيسى بمحافظة الإسكندرية بمنطقة الإبراهيمية وفقا لسجل الشركة، يرأس مجلس إدارتها محمد أبو تريكة، ومدير الشركة عباس محمد كامل عباس.

وقالت صحيفة "الأهرام" إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يشارك اليوم بالعاصمة الروسية "موسكو" فى احتفالات روسيا بالذكرى السبعين لأعياد النصر فى الحرب العالمية الثانية، وذلك تلبية لدعوة من نظيره الروسى فلاديمير بوتين، وبحضور نخبة من قادة العالم، ويعقد الرئيسان لقاء ثنائيا مطولا بالقصر الكبير بالكرملين، لمتابعة النتائج التى أسفرت عنها زيارة بوتين إلى القاهرة فى فبراير الماضى، والسيسى إلى منتجع سوتشى فى أغسطس 2014، وذلك فى إطار حرص الجانبين على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين فى جميع المجالات.

وكشفت صحيفة "أخبار اليوم" عبر المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب عن أن لجنة الإصلاح التشريعى بوزارة العدالة الانتقالية على وشك الانتهاء من مشروع قانون جديد لاسترداد الأموال المصرية من مشروع قانون جديد لاسترداد الأموال المصرية المنهوبة والمهربة إلى الخارج، وأكد الوزير أن القانون الجديد ينشئ لجنة قضائية برئاسة النائب العام تعطيه الحق فى إصدار أحكام جنائية تقدم للدول الأجنبية التى لديها أموال مصرية مهربة للتفاوض معها فى عودة هذه الأموال المنهوبة، خاصة أن هذه الدول كانت تتحجج بعدم وجود أحكام قضائية تستند إليها لإعادة هذه الأموال إلى مصر.

وأشارت صحيفة "المصرى اليوم"، إلى أن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، بحث خلال زيارته جنوب السودان، عراقيل تنفيذ بعض المشروعات مع وزيرة الكهرباء والسدود والرى والموارد المائية فى جنوب السودان، بحضور السفير المصرى بجوبا، ومدير عام بعثة الرى المصرى بجنوب السودان، وكشف مغازى فى تصريحات أمس، عن مناقشة الاجتماع آليات مراجعة واعتماد مصر وجنوب السودان لدراسات الجدوى الفنية لإنشاء سد "واو" فى ولاية غرب بحر الغزال تمهيدا للبحث عن تمويل مؤسسات دولية، وأضاف: "دعمت مصر جنوب السودان بمنحة قدرها مليون دولار، لإعداد دراسات الجدوى الفنية لسد واو مع استعراض موقف نقل المعدات البحرية الخاصة بمشروع تطهير الحشائش العائمة فى حوض بحر الغزال من مدينة بنتيو إلى مدينة واو".

وذكرت صحيفة "الشروق"، أن وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول صدقى صبحى، كرم الحاصلين على الميداليات والمراكز المتقدمة من أبناء القوات المسلحة فى البطولات العالمية والدولية والمحلية فى الفترة الأخيرة، وبدأت مراسم الاحتفال، مساء أمس الأول، بكلمة للواء دكتور مجدى اللوزى رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، أكد خلالها أن ما حققه لاعبوا ولاعبات أندية المؤسسة العسكرية من إنجازات مشرفة لمصر يأتى نتيجة للدعم المتواصل الذى تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بالمنظومة الرياضية، والاهتمام ببناء قاعدة من الأبطال الرياضيين فى كل الألعاب، وفقا لأسس علمية دقيقة بالتنسيق مع كل الاتحادات الرياضية المصرية، كما سلم وزير الدفاع كؤوس البطولات الرياضية العسكرية التى تقام بين وحدات القوات المسلحة وأجهزة الشرطة، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات وبطولات لرفع اسم مصر فى المحافل العالمية سيظل مبعث فخر واعتزاز من جميع أبناء الشعب.

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