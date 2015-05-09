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صفحة الائتلاف العام لأفراد الشرطة تنشر صور أحد شهيدى هجوم العريش

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نشرت صفحة الائتلاف العام لأفراد الشرطة، على "فيس بوك"، صور الشهيد علاء أحمد محمد، الذى استشهد متأثرًا بإصابته بطلق نارى بالعريش.

وكان مصدر طبى بشمال سيناء، أعلن أن شرطيين استشهدا متأثرين بإصابتهما برصاص مجهولين بالعريش، مساء أمس، وهما العريف علاء أحمد، 32 سنة، من البحيرة، والعريف أحمد محمد عبد الرءوف من البحيرة، 28 سنة، فيما يخضع للعلاج بمستشفى العريش العسكرى العريف سامى عبد الحميد حسنى، 41 سنة، من الشرقية.

وقال مصدر أمنى، إنه جارٍ نقل جثمانى الشهيدين لمحافظتيهما لتسليمهما لذويهما، وتبين من التحقيقات أن تنظيم بيت المقدس "الإرهابى" هو من نفذ الحادث.

الشهيد علاء -اليوم السابع -5 -2015
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الشهيد علاء

صورة للشهيد -اليوم السابع -5 -2015
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صورة للشهيد

أبناء شهيد الواجب -اليوم السابع -5 -2015
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أبناء شهيد الواجب

- استشهاد شرطيين متأثرين بإصابتهما فى هجوم إرهابى بالعريش
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