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النباتات المنزلية تعزز الطاقة وتحسن القدرة على التركيز

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النباتات المنزلية تعزز الطاقة وتحسن القدرة على التركيز النباتات المنزلية تعزز الطاقة وتحسن القدرة على التركيز
كان الصينيون أول من احتفظوا بالنباتات فى الأماكن المغلقة، وكانوا رائدين هذه العادة منذ أكثر من 3000 عام، وعلى مر القرون انتشرت هذه العادة على نطاق واسع فى جميع أنحاء العالم، وكانت زراعة الأشجار فى الأماكن المغلقة، هو شكل من اشكال الفن الوطنى، وتسبب الهدوء من مشاكل وضغوط الحياة والقلق.
>وفى هذا السياق، كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أستراليون أن النباتات المنزلية يمكن أن تحسن من نوعية الهواء وتساعد على زيادة مستوى الطاقة، وتعزيز القدرة على التركيز، والإنتاجية.

وأكد الباحث ألكسندر هاسلام أستاذ علم النفس فى بريسبان بجامعة أستراليا، أن النباتات داخل المنزل هى مفيدة للصحة، حيث إنها تزيد من مشاعر الرضا.

وقد جاءت نتائج الدراسة مؤخرا فى مجلة الجمعية الأمريكية لعلم النفس وعلم النفس التجريبى التطبيقى، كما نشرت عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، وذلك فى الثامن من شهر مايو الجارى.
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