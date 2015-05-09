زيت السمك "أوميجا 3" يعالج تلف الأعصاب الذى يسببه مرض السكر

• فوائد تناول أوميجا 3

أكثر من 29 مليون أميركى يعانون من مرض السكرى، ونصفهم تقريبا يعانون من تلف الأعصاب أو الاعتلال العصبى، الذى لا يوجد علاج فعال له، لكن العلاج الأكثر فعالية هو الحفاظ والسيطرة على مستويات السكر فى الدم.>وكشفت دراسة جديدة أجريت فى مركز VA الطبى فى ولاية أيوا سيتى، عن نتائج جديدة ومثيرة، حيث أفادت أن “Resolvin D1، التى تنتجه أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة فى الأسماك، يوقف ليس فقط تطور الاعتلال العصبى، ولكن فى الواقع يعالج تلف الأعصاب.

وأوضح الباحث مارك يورك، أن الاعتلال العصبى السكرى هو أمر مرتبط بمرض السكرى، كما إنه السبب الرئيسى لقرح القدم وعمليات بتر الأطراف.

وأشار يورك أن مكملات زيت السمك، “Omega 3”، تعتبر آمنة جداً ويمكن استخدامها بسهولة خلال الرعاية اليومية.

• أوميجا 3 له بعض الآثار الجانبية

>وأضاف يورك أن زيت السمك "أوميجا 3" من السهل أن يتناوله الأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى، مثل فيتامين (أ)، وقد تكون له بعض الآثار الجانبية عندما يؤخذ جنبا إلى جنب مع بعض الأدوية الأخرى.

وقد وجدت العديد من الدراسات السابقة أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 الموجودة فى الأسماك تساعد مرضى السكرى على ضبط مستويات السكر فى الدم على نحو أفضل، والحد من الالتهاب، وتحسين وظائف الكبد.