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زورق حربى إسرائيلى يخترق المياه الإقليمية اللبنانية

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زورق حربى إسرائيلى يخترق المياه الإقليمية اللبنانية زورق حربى إسرائيلى يخترق المياه الإقليمية اللبنانية
أعلن الجيش اللبنانى أن زورقا حربيا إسرائيليا اخترق المياه الإقليمية اللبنانية لمسافة 150 مترا أربعة دقائق.

وذكر بيان لقيادة الجيش اللبنانى أن الزورق اخترق المياه اللبنانية قبالة بلدة رأس الناقورة بجنوب لبنان وجارى متابعة الإنتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل.

على صعيد متصل.. ذكر بيان آخر لقيادة الجيش اللبنانى أن طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة بجنوب لبنان، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق رياق، بعلبك والهرمل بالبقاع بشمال شرق لبنان ، ثم غادرت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش بجنوب لبنان.
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