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قائد القوات الجوية العراقية ينفى استيلاء "داعش" على طائرة عراقية

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قائد القوات الجوية العراقية ينفى استيلاء "داعش" على طائرة عراقية قائد القوات الجوية العراقية ينفى استيلاء "داعش" على طائرة عراقية
نفى قائد القوات الجوية العراقية الفريق الركن أنور أمين ، استيلاء تنظيم (داعش) الإرهابى على أى طائرة عراقية بعد سيطرته على مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمال غرب العراق فى يونيو الماضي.

وأوضح أمين - فى تصريح صحفى مساء اليوم الجمعة - أن تنظيم داعش يستخدم طائرات استطلاع صغيرة فى عملياته التى ينفذها فى العراق وسوريا حاليا ، واستدرك " إن داعش كان قد استولى بالفعل على عدد من الطائرات السورية ، لكن لا يمكنه استخدامها لأسباب عديدة".

وكانت تغريدات على حسابات تابعة لداعش على وسائل التواصل الاجتماعى (تويتر) أشارت إلى أن التنظيم يعتزم تشكيل سلاح جو خاص به ، وعرضت صور طائرات استولى عليها داعش فى سوريا ، وإحداها تظهر عناصر داعش يقومون بصيانة بعض الطائرات.

يذكر أن تنظيم (داعش) اجتاح فى يونيو الماضى عددا من محافظات وسط وشمال العراق ، وارتكب جرائم ضد الإنسانية فى هذه المناطق بحق سكانها والأقليات الدينية والعرقية ومن خالفه فى المنهج حتى من العراقيين المسلمين السنة ، الذين ادعى انه جاء لحمايتهم وإعلان "الخلافة الإسلامية" ، ونصب زعيمه أبو بكر البغدادى نفسه "خليفة للمسلمين" ، وأعلن "الدولة الإسلامية فى العراق والشام" والتى تم اختصارها بكلمة (داعش) .

وبدأ سيطرته على مناطق الأغلبية السنية بالعراق ، ومدينة الموصل مركز محافظة نينوى (405 كم شمال العاصمة بغداد) فى 10 يونيو 2014 ، وتمدد إلى محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى والأنبار ، ما أدى إلى موجة نزوح كبيرة فى العراق ، وتمكنت القوات العراقية المشتركة من تحرير بعض هذه المناطق من بينها ديالى وصلاح الدين ، وتواصل ذلك فى الأنبار وكركوك والموصل.
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