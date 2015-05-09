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حظك اليوم برج القوس يوم السبت 9/5 /2015

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حظك اليوم برج القوس يوم السبت 9/5 /2015 حظك اليوم برج القوس يوم السبت 9/5 /2015
برج القوس هو برج نارى يتأثر بدرجة كبيرة بكوكب المشترى، له قلب طيب وطبيعة رائعة، شخصيات ومواليد هذا البرج تجعلك تقع فى غرامها من أول نظرة ولديهم مقدار كبير من الحب والتضحية.

توقعات هالة عمر على المستوى العاطفى


>حياتك العاطفية تسير بشكل غير مستقر لذلك عليك أن تأخذ خطوة جدية مع شريك حياتك وتبدأ فى مناقشة الأمور العالقة بينكم، ولا تفكر فى العواقب من الآن حتى لا تتراجع بل عليك التفكير فى ما تمر به ويغضبك.

على مستوى العمل والمال


>أنت فى حاجة إلى تغير مجال عملك أو بداية مشروع مع أصدقائك والبحث فى مجالات أخرى تحقق فيها ذاتك بشكل أفضل بعيدا عن الضغوطات، التى أصبحت تسيطر على حياتك وتشعرك بالضيق.

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مصر 365

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