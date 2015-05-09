أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 9/5 /2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 9/5 /2015 حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 9/5 /2015
مواليد لديهم شخصيات مختلفة عن الآخرين وطبيعة حياة مثيرة تجذب الجميع للتعرف عليها، كما أنهم شخصيات حالمة يريدون أن يسير كل شىء فى الحياة وفقا لمعاييرهم المختلفة، ورغم أنهم هوائيون إلا يمكن الاعتماد عليهم.
>

توقعات ماغى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى


>أنت الآن تعانى بقوة من العديد من المشكلات العاطفية، التى أصبحت لا تتحملها لذلك عليك التحدث مع شريك حياتك فى الأمور، التى تزعجك ولا تستسلم للخلافات وترضى بالأمر الواقع لأن من الممكن تغيره للأفضل.
>

على مستوى العمل والمال


>عملك يمر بأزمة فأنت خسرت موقعا هاما فى وظيفتك وتشعر أن هناك من يقلل من جهدك، عليك فقط أن تستعيد توازنك وتبدأ فى التركيز فيما تحبه وثبت نفسك مرة أخرى به وستحصل على التقدير اللازم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى