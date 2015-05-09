حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 9/5 /2015

مواليد برج الجوزاء لديهم شخصيات مختلفة عن الآخرين وطبيعة حياة مثيرة تجذب الجميع للتعرف عليها، كما أنهم شخصيات حالمة يريدون أن يسير كل شىء فى الحياة وفقا لمعاييرهم المختلفة، ورغم أنهم هوائيون إلا يمكن الاعتماد عليهم.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>أنت الآن تعانى بقوة من العديد من المشكلات العاطفية، التى أصبحت لا تتحملها لذلك عليك التحدث مع شريك حياتك فى الأمور، التى تزعجك ولا تستسلم للخلافات وترضى بالأمر الواقع لأن من الممكن تغيره للأفضل.
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>عملك يمر بأزمة فأنت خسرت موقعا هاما فى وظيفتك وتشعر أن هناك من يقلل من جهدك، عليك فقط أن تستعيد توازنك وتبدأ فى التركيز فيما تحبه وثبت نفسك مرة أخرى به وستحصل على التقدير اللازم.
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توقعات ماغى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى
>أنت الآن تعانى بقوة من العديد من المشكلات العاطفية، التى أصبحت لا تتحملها لذلك عليك التحدث مع شريك حياتك فى الأمور، التى تزعجك ولا تستسلم للخلافات وترضى بالأمر الواقع لأن من الممكن تغيره للأفضل.
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على مستوى العمل والمال
>عملك يمر بأزمة فأنت خسرت موقعا هاما فى وظيفتك وتشعر أن هناك من يقلل من جهدك، عليك فقط أن تستعيد توازنك وتبدأ فى التركيز فيما تحبه وثبت نفسك مرة أخرى به وستحصل على التقدير اللازم.