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حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 9/5 /2015

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حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 9/5 /2015 حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 9/5 /2015
مواليد لديهم شخصية مميزة وفريدة من نوعها يحبون أن يكونوا محل اهتمام الآخرين، ولديهم أسلوب مميز يعطى روحا للمكان الذى يتواجدون حوله لا يحبون العيش فى حياة درامية حزينة مهما كانت المشكلات التى يمرون بها.

توقعات ماغى فرح لبرج العقرب على المستوى العاطفى


>حياتك العاطفية الآن مستقرة وأنت أفضل من أى وقت مضى، هناك من يحاول التقرب منك وأنت لا تمانع ذلك ولكن تريد أن تتأكد فى البداية من مدى توافقكم معا حتى لا تتعرض لصدمة أخرى أنت فى غنة عنها.

على مستوى العمل والمال


>هناك ضغط كبير فى العمل وتشعر أن هناك من يستنزف طاقتك بلا تقدير أو مقابل، لذلك عليك إعادة ترتيب أولوياتك والتفكير فى حل تتخلص به من مشكلاتك، وعليك أن تفكر فى الخطوة القادمة.

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مصر 365

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