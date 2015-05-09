حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 9/5 /2015

مواليد برج العذراء يتمتعون بشخصيات مبدعة ومخلصة، ويمكن وضع الثقة فيهم والاعتماد عليهم فى أى وقت، كما أنهم يحبون التغير ولا يقبلون الروتينية، ولدهم أحلام كبيرة وأن يكونوا أثرياء على رأس هذه الأحلام.إعلان - Ads إعلان - Ads
>أنت الآن تعيش فترة من الحب مع شريك حياتك وتشعر بسعادة غامرة وأصبحت على يقين بأنه الشخص المناسب لك، وتخشى أن تعود فترة الخلافات مرة أخرى وهذا ما يجعلك تتصرف بحكمة.
>أنت تحب عملك للغاية وتبدع فيه ولا ترضى أن تكون روتينيا وتقليديا، وهذا يبهر زملاءك ورؤساءك فى العمل، وعلى الرغم من أن هناك تحديات كبيرة إلا أنك قادر بشخصيتك القوية على تخطيها.
توقعات هالة عمر لبرج العذاء على المستوى العاطفى
>أنت الآن تعيش فترة من الحب مع شريك حياتك وتشعر بسعادة غامرة وأصبحت على يقين بأنه الشخص المناسب لك، وتخشى أن تعود فترة الخلافات مرة أخرى وهذا ما يجعلك تتصرف بحكمة.
على مستوى العمل والمال
>أنت تحب عملك للغاية وتبدع فيه ولا ترضى أن تكون روتينيا وتقليديا، وهذا يبهر زملاءك ورؤساءك فى العمل، وعلى الرغم من أن هناك تحديات كبيرة إلا أنك قادر بشخصيتك القوية على تخطيها.