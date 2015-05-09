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حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 9/5 /2015

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حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 9/5 /2015 حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 9/5 /2015
مواليد شخصيات مرحة ومحبة للحياة يحلمون بالثراء ولكنهم لا يحبون بذل مجهود كبير فى حياتهم ويريدون أن يحصوا على كل شىء دون التضحية، ولديهم شخصية جذابة ومثيرة للاهتمام.

توقعات ماغى فرح لبرج الحوت على المستوى العاطفى


>أنت الآن تمر بفترة نقاهة وتريد أن تتعافى من العلاقة السابقة، التى جعلتك تمر بفترة سيئة، ويمكنك فعل ذلك إذا توقفت عن لوم الآخرين وصب الغضب عليهم فمن يقف بجانبك عليك أن تقدره.

على مستوى العمل والمال


>أنت الآن بدأت فى عمل جديد وتريد أن تثبت نفسك فيه، وهذا سيتطلب منك التزام شديد، ولكن مع الوقت ستتحسن الأمور وستحصل على ما تريد.

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مصر 365

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