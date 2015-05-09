حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 9/5 /2015

برج السرطان البرج المائى الأول، أصحاب هذا البرج لديهم شخصية تجبر الآخرين على احترامها يحبون أن يكونوا محل حديث واهتمام الآخرين، ولا يفضلون العيش بدون هدف فحياتهم مثيرة للاهتمام ولديهم روح مرحة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>حياتك العاطفية جيدة للغاية، وأنت شخص محظوظ بأن لديك من يحبك بهذا القدر، لا تتسرع فى البدء فى المشكلات ولا تحكم على شريكك دون أن تتحدث معه فيما يزعجك، كما عليك أن تفاجئه من وقت لآخر.
>أنت شخص ذكى ويمكنك أن تحقق نجاحا كبيرا فى عملك، وعليك أن تكسب مديرك فى العمل ليسهل عليك الوصول إلى ما تريد ولا تكسب عداوات مع زملائك، لأنهم إذا أحبوك سيدعمونك وأنت فى حاجة إلى هذا الدعم.
توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى
>حياتك العاطفية جيدة للغاية، وأنت شخص محظوظ بأن لديك من يحبك بهذا القدر، لا تتسرع فى البدء فى المشكلات ولا تحكم على شريكك دون أن تتحدث معه فيما يزعجك، كما عليك أن تفاجئه من وقت لآخر.
على مستوى العمل والمال
>أنت شخص ذكى ويمكنك أن تحقق نجاحا كبيرا فى عملك، وعليك أن تكسب مديرك فى العمل ليسهل عليك الوصول إلى ما تريد ولا تكسب عداوات مع زملائك، لأنهم إذا أحبوك سيدعمونك وأنت فى حاجة إلى هذا الدعم.