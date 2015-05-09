حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 9/5 /2015

مواليد برج الجدى لديهم قدر كبير من القدرة على تحمل المسئولية وعقبات قراراتهم، ولكن أنانياتهم تخسرهم من حولهم، مرحين ولديهم أهداف كبيرة فى حياتهم يسهون لتحقيقها، لديهم قدرة على التحمل والصبر. توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى

>الآن الأمور واضحة بشكل كبير وشريكك السابق أوضح لك كافة الأمور، التى كنت تواجه حيرة فيها وهو الآن اتخذ قراره بالبعد وأنت فقط غاضب، لأنك ليس الطرف الذى بدأ بهذا القرار عليك التصالح مع نفسك قبل أى علاقة أخرى والتنازل عن بعض الأمور. على مستوى العمل والمال

>العمل يسير بشكل جيد وأمورك المالية ستتحسن كثيرا فقط عليك التركيز وعدم إضاعة الوقت فى أشياء لا أمل فيها، أنت شخص مميز عليك فقط أن تركز على ما يميزك وتبدع فيه.

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شبكةعيونالإخبارية

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