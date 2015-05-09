حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 9/5 /2015

مواليد برج الحمل يتمتعون بمزايا ومواصفات هامة تميزهم وتجعلهم محل إعجاب من الآخرين، فهم أشخاص لديهم شخصية مرحة ويحبون مساعدة الآخرين ويتمتعون بروح الجماعة ولديهم أفكار وأهداف كبيرة فى حياتهم.

> توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطف ى

>حياتك العاطفية تسير بشكل جيد ومستقر وبدأت فى معرفة كيف تجعل العلاقة تسير بشكل جيد، ولكن عليك أن لا تقوم بأى خطوة تظهر طبيعتك المسيطرة، التى تتحكم فى الآخرين وتجعلهم يشعرون بغياب للحرية.

> على مستوى العمل والمال

>حياتك العملية تسير بشكل مستقر فأنت لم تصل لما تأمل فيه بعد ولكنك تشعر براحة واستقرار عليك التزام مزيد من الصبر والعمل بشكل أكثر والإبداع حتى تتمكن من بلوغ ما تحلم به قريبا.

شبكةعيونالإخبارية

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