حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 9/5 /2015

مواليد برج الأسد لديهم شخصيات رائعة وملهمة، وهم أشخاص حالمون يريد أن يسير الكون فى نظام مثالى، ويكرهون النفاق والمشكلات ولا يرضون بالقليل ويكنهم النجاح تحت أصعب الظروف، كما لديهم طلة مبهجة تعطى روحا للمكان الذى يتواجدون فيه. توقعات ماغى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفى

>شريك حياتك يحاول خلال الفترة الأخيرة أن يحصل على رضائك بشتى الطرق، ولكنك تشعر بأنك لا تقبل هذه الجهود وتفكر فى الابتعاد، ولكن عليك أن تقيم العلاقة فى البداية بمنظور محايد ولا تتسرع. على مستوى العمل والمال

>عملك يمر بأزمة كبيرة وأنت الآن لا تعرف الطريقة الملائمة للتحكم فى الأمور وتشعر بضيق شديد، لذلك عليك الاستعانة بأشخاص تثق فى حكمتهم وحبهم لك لتأخذ منهم النصيحة وتصل إلى قرار مناسب.

شبكةعيونالإخبارية

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