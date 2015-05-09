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حظك اليوم برج الثور يوم السبت 9/5 /2015

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حظك اليوم برج الثور يوم السبت 9/5 /2015 حظك اليوم برج الثور يوم السبت 9/5 /2015
الثور ثانى الأبراج فى الدائرة الفلكية، ومواليد هذا البرج يتمتعون بالعديد من المواصفات، التى تجعل الجميع يتقرب منهم، فلديهم طيبة قلب وقدر كبير من الحنية ويمكن الاعتماد عليهم واللجوء إليهم وقت الحاجة.

توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى


>أنت الآن داخل علاقة جديدة تصيبك بالارتباك، والسبب فى ذلك التعجل وعدم إعطاء نفسك فرصة للتخلص من آثار العلاقة السابقة، حاول أن تعطى نفسك مزيدا من الوقت لتفكر وتقيم العلاقة ومدى رضائك عن شريك حياتك.

على مستوى العمل والمال


>أمورك المالية ستتحسن مع الوقت أن الآن فى بداية مشروع جديد ومن المتوقع أن يعود عليك بأموال طائلة وسيحدث لك نقلة فى مجال عملك فقط عليك أن تركز ولا تدع أى شىء يؤثر عليك مهما كان.

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مصر 365

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