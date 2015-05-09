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حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 9/5 /2015

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حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 9/5 /2015 حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 9/5 /2015
مواليد هم أشخاص لهم مستقبل باهر ومشرق بسبب أحلامهم وأهدافهم السامية، يريدون أن يكونوا محل اهتمام الآخرين، لديهم شخصية مرحة وجذابة ورغبة فى التميز يمكن الاعتماد عليهم.

توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى


>هناك شخص جديد فى حياتك سرق اهتمامك وتريد أن تتقرب منه بشكل أفضل، لذلك لا تتردد فى فعل ذلك خاصة إذا وجدت قبول، وعليك أن تتخلص من أزمة عدم الثقة التى تؤثر على تفكيرك.

على مستوى العمل والمال


>عملك الآن مستقر ويسير بشكل جيد فأنت شخص مبدع، ولديك عدد من الأفكار والأهداف التى لا يختلف عليها أحد، عليك التركيز أكثر لكى تصل إلى ما تحلم به فى حياتك.

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مصر 365

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