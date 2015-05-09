حظك اليوم يوم السبت 9/5/2015

توقعات ماغى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الثور يوم السبت 9/5 /2015

توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 9/5 /2015

توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 9/5 /2015

توقعات ماغى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 9/5 /2015

توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 9/5 /2015

توقعات ماغى فرح لبرج الحوت على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 9/5 /2015

توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 9/5 /2015

توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 9/5 /2015

توقعات هالة عمر لبرج العذاء على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 9/5 /2015

توقعات ماغى فرح لبرج العقرب على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج القوس يوم السبت 9/5 /2015

توقعات هالة عمر على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 9/5/2015

توقعات ماغى فرح لبرج الميزان على مستوى الحب

على مستوى العمل والمال

>مواليد برج الأسد لديهم شخصيات رائعة وملهمة، وهم أشخاص حالمون يريد أن يسير الكون فى نظام مثالى، ويكرهون النفاق والمشكلات ولا يرضون بالقليل ويكنهم النجاح تحت أصعب الظروف، كما لديهم طلة مبهجة تعطى روحا للمكان الذى يتواجدون فيه.>شريك حياتك يحاول خلال الفترة الأخيرة أن يحصل على رضائك بشتى الطرق، ولكنك تشعر بأنك لا تقبل هذه الجهود وتفكر فى الابتعاد، ولكن عليك أن تقيم العلاقة فى البداية بمنظور محايد ولا تتسرع.>عملك يمر بأزمة كبيرة وأنت الآن لا تعرف الطريقة الملائمة للتحكم فى الأمور وتشعر بضيق شديد، لذلك عليك الاستعانة بأشخاص تثق فى حكمتهم وحبهم لك لتأخذ منهم النصيحة وتصل إلى قرار مناسب.>الثور ثانى الأبراج فى الدائرة الفلكية، ومواليد هذا البرج يتمتعون بالعديد من المواصفات، التى تجعل الجميع يتقرب منهم، فلديهم طيبة قلب وقدر كبير من الحنية ويمكن الاعتماد عليهم واللجوء إليهم وقت الحاجة.>أنت الآن داخل علاقة جديدة تصيبك بالارتباك، والسبب فى ذلك التعجل وعدم إعطاء نفسك فرصة للتخلص من آثار العلاقة السابقة، حاول أن تعطى نفسك مزيدا من الوقت لتفكر وتقيم العلاقة ومدى رضائك عن شريك حياتك.>أمورك المالية ستتحسن مع الوقت أن الآن فى بداية مشروع جديد ومن المتوقع أن يعود عليك بأموال طائلة وسيحدث لك نقلة فى مجال عملك فقط عليك أن تركز ولا تدع أى شىء يؤثر عليك مهما كان.>مواليد برج الجدى لديهم قدر كبير من القدرة على تحمل المسئولية وعقبات قراراتهم، ولكن أنانياتهم تخسرهم من حولهم، مرحين ولديهم أهداف كبيرة فى حياتهم يسهون لتحقيقها، لديهم قدرة على التحمل والصبر.>الآن الأمور واضحة بشكل كبير وشريكك السابق أوضح لك كافة الأمور، التى كنت تواجه حيرة فيها وهو الآن اتخذ قراره بالبعد وأنت فقط غاضب، لأنك ليس الطرف الذى بدأ بهذا القرار عليك التصالح مع نفسك قبل أى علاقة أخرى والتنازل عن بعض الأمور.>العمل يسير بشكل جيد وأمورك المالية ستتحسن كثيرا فقط عليك التركيز وعدم إضاعة الوقت فى أشياء لا أمل فيها، أنت شخص مميز عليك فقط أن تركز على ما يميزك وتبدع فيه.>مواليد برج الجوزاء لديهم شخصيات مختلفة عن الآخرين وطبيعة حياة مثيرة تجذب الجميع للتعرف عليها، كما أنهم شخصيات حالمة يريدون أن يسير كل شىء فى الحياة وفقا لمعاييرهم المختلفة، ورغم أنهم هوائيون إلا يمكن الاعتماد عليهم.>أنت الآن تعانى بقوة من العديد من المشكلات العاطفية، التى أصبحت لا تتحملها لذلك عليك التحدث مع شريك حياتك فى الأمور، التى تزعجك ولا تستسلم للخلافات وترضى بالأمر الواقع لأن من الممكن تغيره للأفضل.>عملك يمر بأزمة فأنت خسرت موقعا هاما فى وظيفتك وتشعر أن هناك من يقلل من جهدك، عليك فقط أن تستعيد توازنك وتبدأ فى التركيز فيما تحبه وثبت نفسك مرة أخرى به وستحصل على التقدير اللازم.> مواليد برج الحمل يتمتعون بمزايا ومواصفات هامة تميزهم وتجعلهم محل إعجاب من الآخرين، فهم أشخاص لديهم شخصية مرحة ويحبون مساعدة الآخرين ويتمتعون بروح الجماعة ولديهم أفكار وأهداف كبيرة فى حياتهم.>حياتك العاطفية تسير بشكل جيد ومستقر وبدأت فى معرفة كيف تجعل العلاقة تسير بشكل جيد، ولكن عليك أن لا تقوم بأى خطوة تظهر طبيعتك المسيطرة، التى تتحكم فى الآخرين وتجعلهم يشعرون بغياب للحرية.>حياتك العملية تسير بشكل مستقر فأنت لم تصل لما تأمل فيه بعد ولكنك تشعر براحة واستقرار عليك التزام مزيد من الصبر والعمل بشكل أكثر والإبداع حتى تتمكن من بلوغ ما تحلم به قريبا.>مواليد برج الحوت شخصيات مرحة ومحبة للحياة يحلمون بالثراء ولكنهم لا يحبون بذل مجهود كبير فى حياتهم ويريدون أن يحصوا على كل شىء دون التضحية، ولديهم شخصية جذابة ومثيرة للاهتمام.>أنت الآن تمر بفترة نقاهة وتريد أن تتعافى من العلاقة السابقة، التى جعلتك تمر بفترة سيئة، ويمكنك فعل ذلك إذا توقفت عن لوم الآخرين وصب الغضب عليهم فمن يقف بجانبك عليك أن تقدره.>أنت الآن بدأت فى عمل جديد وتريد أن تثبت نفسك فيه، وهذا سيتطلب منك التزام شديد، ولكن مع الوقت ستتحسن الأمور وستحصل على ما تريد.>مواليد برج الدلو هم أشخاص لهم مستقبل باهر ومشرق بسبب أحلامهم وأهدافهم السامية، يريدون أن يكونوا محل اهتمام الآخرين، لديهم شخصية مرحة وجذابة ورغبة فى التميز يمكن الاعتماد عليهم.>هناك شخص جديد فى حياتك سرق اهتمامك وتريد أن تتقرب منه بشكل أفضل، لذلك لا تتردد فى فعل ذلك خاصة إذا وجدت قبول، وعليك أن تتخلص من أزمة عدم الثقة التى تؤثر على تفكيرك.>عملك الآن مستقر ويسير بشكل جيد فأنت شخص مبدع، ولديك عدد من الأفكار والأهداف التى لا يختلف عليها أحد، عليك التركيز أكثر لكى تصل إلى ما تحلم به فى حياتك.>برج السرطان البرج المائى الأول، أصحاب هذا البرج لديهم شخصية تجبر الآخرين على احترامها يحبون أن يكونوا محل حديث واهتمام الآخرين، ولا يفضلون العيش بدون هدف فحياتهم مثيرة للاهتمام ولديهم روح مرحة.>حياتك العاطفية جيدة للغاية، وأنت شخص محظوظ بأن لديك من يحبك بهذا القدر، لا تتسرع فى البدء فى المشكلات ولا تحكم على شريكك دون أن تتحدث معه فيما يزعجك، كما عليك أن تفاجئه من وقت لآخر.>أنت شخص ذكى ويمكنك أن تحقق نجاحا كبيرا فى عملك، وعليك أن تكسب مديرك فى العمل ليسهل عليك الوصول إلى ما تريد ولا تكسب عداوات مع زملائك، لأنهم إذا أحبوك سيدعمونك وأنت فى حاجة إلى هذا الدعم.>مواليد برج العذراء يتمتعون بشخصيات مبدعة ومخلصة، ويمكن وضع الثقة فيهم والاعتماد عليهم فى أى وقت، كما أنهم يحبون التغير ولا يقبلون الروتينية، ولدهم أحلام كبيرة وأن يكونوا أثرياء على رأس هذه الأحلام.>أنت الآن تعيش فترة من الحب مع شريك حياتك وتشعر بسعادة غامرة وأصبحت على يقين بأنه الشخص المناسب لك، وتخشى أن تعود فترة الخلافات مرة أخرى وهذا ما يجعلك تتصرف بحكمة.>أنت تحب عملك للغاية وتبدع فيه ولا ترضى أن تكون روتينيا وتقليديا، وهذا يبهر زملاءك ورؤساءك فى العمل، وعلى الرغم من أن هناك تحديات كبيرة إلا أنك قادر بشخصيتك القوية على تخطيها.>مواليد برج العقرب لديهم شخصية مميزة وفريدة من نوعها يحبون أن يكونوا محل اهتمام الآخرين، ولديهم أسلوب مميز يعطى روحا للمكان الذى يتواجدون حوله لا يحبون العيش فى حياة درامية حزينة مهما كانت المشكلات التى يمرون بها.>حياتك العاطفية الآن مستقرة وأنت أفضل من أى وقت مضى، هناك من يحاول التقرب منك وأنت لا تمانع ذلك ولكن تريد أن تتأكد فى البداية من مدى توافقكم معا حتى لا تتعرض لصدمة أخرى أنت فى غنة عنها.>هناك ضغط كبير فى العمل وتشعر أن هناك من يستنزف طاقتك بلا تقدير أو مقابل، لذلك عليك إعادة ترتيب أولوياتك والتفكير فى حل تتخلص به من مشكلاتك، وعليك أن تفكر فى الخطوة القادمة.>برج القوس هو برج نارى يتأثر بدرجة كبيرة بكوكب المشترى، له قلب طيب وطبيعة رائعة، شخصيات ومواليد هذا البرج تجعلك تقع فى غرامها من أول نظرة ولديهم مقدار كبير من الحب والتضحية.>حياتك العاطفية تسير بشكل غير مستقر لذلك عليك أن تأخذ خطوة جدية مع شريك حياتك وتبدأ فى مناقشة الأمور العالقة بينكم، ولا تفكر فى العواقب من الآن حتى لا تتراجع بل عليك التفكير فى ما تمر به ويغضبك.>أنت فى حاجة إلى تغير مجال عملك أو بداية مشروع مع أصدقائك والبحث فى مجالات أخرى تحقق فيها ذاتك بشكل أفضل بعيدا عن الضغوطات، التى أصبحت تسيطر على حياتك وتشعرك بالضيق.>مواليد برج الميزان لديهم شخصية جذابة وروح مرحة وهم من الأشخاص، الذى يمكن أن تعتمد عليه وتثق فيهم بسهولة، وعلى الرغم من مزاجياتهم إلا أنهم قادرون على أن يكونوا رائعين طوال الوقت، أحلامهم الكبيرة تبهر الجميع.>أنت من الأشخاص الذين يحبون أن يكونوا مميزين حتى فى علاقاتهم العاطفية لا تريد المجازفة والدخول فى علاقة لا تعرف نهايتها فأنت شخص واضح وصريح، وتريد أن تحصل على ما تحلم به وتتمناه وليس أى شخص.>عملك بدأ يضغط على أعصابك وتشعر أن هناك من لا يقدر مجهودك الكبير فى العمل، وهذا يدفعك إلى الرغبة فى أخذ إجازة تستعيد فيها طاقتك ونشاطك مرة أخرى لذلك أسعى للحصول عليها.