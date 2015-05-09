بلاعات مكشوفة تهدد الأطفال بقرية محلة موسى فى كفر الشيخ

أكد إبراهيم عيد - من أبناء قرية محلة موسى - أن البلاعات المكشوفة تهدد الأطفال بالقرية وبدلاً من قيام الوحدة المحلية بقرية محلة موسى بتغطية هذه البلاعات التى تعرض أطفالنا للخطر تم وضع عصا طويلة لتنبيه المارة أن هناك بلاعة مكشوفة.

وأضاف أن وضع العصا فى وسط البالوعة لن يمنع من سقوط الأطفال فيها، وأنقذنا اليوم طفلة كانت على وشك السقوط فى البلاعة.

وأشار إلى أن البلاعات المكشوفة 6 بلاعات بهذه الطريقة، وتم ردم عدد آخر منها، ناهيك عن اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى بالقرية، ونطالب الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ بالاهتمام بالقرية.



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بلاعة مكشوفة وسطها عصا بمحلة موسى



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البلاعة تهدد الأطفال ليلاً بالموت



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بلاعة من البلاعات المكشوفة



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مواسير المياه بجوارها الصرف الصحى