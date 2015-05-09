بلاعات مكشوفة تهدد الأطفال بقرية محلة موسى فى كفر الشيخ
أكد إبراهيم عيد - من أبناء قرية محلة موسى - أن البلاعات المكشوفة تهدد الأطفال بالقرية وبدلاً من قيام الوحدة المحلية بقرية محلة موسى بتغطية هذه البلاعات التى تعرض أطفالنا للخطر تم وضع عصا طويلة لتنبيه المارة أن هناك بلاعة مكشوفة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأضاف أن وضع العصا فى وسط البالوعة لن يمنع من سقوط الأطفال فيها، وأنقذنا اليوم طفلة كانت على وشك السقوط فى البلاعة.
وأشار إلى أن البلاعات المكشوفة 6 بلاعات بهذه الطريقة، وتم ردم عدد آخر منها، ناهيك عن اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى بالقرية، ونطالب الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ بالاهتمام بالقرية.
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بلاعة مكشوفة وسطها عصا بمحلة موسى
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البلاعة تهدد الأطفال ليلاً بالموت
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بلاعة من البلاعات المكشوفة
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مواسير المياه بجوارها الصرف الصحى
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