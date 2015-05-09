وزير التموين معلقا على ارتفاع الأسعار: "الطماطم طول عمرها مجنونة"

نفى الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ما تردد عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وقال معلقا على ارتفاع سعر بعض الخضراوت: "الطماطم طول عمرها مجنونة".>وأضاف حنفى عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، أن الفئة الأخرى المتواجدة بالمحلات التجارية والمتمثلة فى (زيت ، أرز ، سكر) لم ترتفع أسعارها نهائيا، مؤكدا أنه يحفظ جميع أسعار السلع الغذائية، نظرا لتواجده فى السوق باستمرار.

وأكد وزير التموين، أن بعض الخضراوت ترتفع أسعارها كل عام، حيث وصل سعر كيلو الطماطم إلى 8 جنيهات، لاسيما أن الطماطم يتذبذب سعرها باستمرار كل عام، حيث يرتفع السعر وبعد فترة ينخفض مرة أخرى وقال "هذا الأمر يتكرر كل عام من عشرات السنين، ولذلك أطلقوا عليها المجنونة".

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