استشهاد جندى سعودى أثناء تعرضه لإطلاق نار من سيارة مجهولة بالرياض

صرح الناطق الإعلامى لشرطة منطقة الرياض، بأنه عند الساعة السابعة والنصف، مساء اليوم الجمعة، وأثناء قيام إحدى دوريات أمن المنشآت بجنوب مدينة الرياض بمهامها تعرضت لإطلاق نار من سيارة مجهولة مما نتج عنه استشهاد قائدها الجندى ماجد عائض الغامدى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أن الجهات المختصة بشرطة الرياض تباشر فى إجراءات الضبط الجنائى للجريمة والتحقيق فيها، ولا يزال الموضوع محل المتابعة الأمنية.

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