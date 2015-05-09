تونس تستضيف المنتدى العالمى للديموقراطية المباشرة الحديثة

تستضيف تونس أعمال المنتدى العالمى للديموقراطية المباشرة الحديثة 2015 وذلك خلال الفترة من 14 إلى 17 مايو الجارى، ولتكون بذلك أول بلد عربى أفريقى يحتضن فعاليات هذا المنتدى العالمى.

وقال سعد العاصمى، رئيس جامعة قرطاج والمنظم لأعمال المنتدى فى تصريحات له اليوم، إنه من المنتظر أن يشارك فى أعمال المنتدى فى دورته الخامسة 33 دولة من أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقا بجانب دول عربية مصر والجزائر والمغرب وليبيا والأردن والسعودية.

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