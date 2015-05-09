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العقاقير المخفضة للكولسترول توقف تطور سرطان البروستاتا

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العقاقير المخفضة للكولسترول توقف تطور سرطان البروستاتا العقاقير المخفضة للكولسترول توقف تطور سرطان البروستاتا
كشفت دراسة علمية حديثة أن الرجال المصابين بسرطان البروستاتا الذين يتناولون عقاقير الستاتين التى توقف إنتاج الأندروجين (ADT) وتسيطر على المرض، هم أفضل من أولئك الذين لم يتناولون العقاقير المخفضة للكولسترول.
>ووفقاً للتجربة السريرية التى أجريت من قبل معهد دانا فاربر للسرطان، فقد وجدت أن الرجال الذين كانوا يتناولون أدوية الستاتين المخفضة للكولسترول فى المتوسط لمدة 27.5 شهرا قد تم إيقاف تطور مرضهم، وذلك حسب الدراسة التى شملت 926 مريضا.

وأشارت طبيبة الأورام لورين هارشمان، إلى أن أدوية الستاتين المخفضة للكولسترول يمكن أن تكون إضافة قيمة إلى علاجات سرطان البروستاتا.

وأضافت هارشمان أن العقاقير المخفضة للكولسترول تقلل من تقدم سرطان البروستاتا عن طريق تقليل الأندروجين الموجود بجانب الورم وبالتالى تتحسن نتائج المرض.
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