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المعيشة فى الأماكن المرتفعة تخفض نسبة تعرضك للسمنة

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المعيشة فى الأماكن المرتفعة تخفض نسبة تعرضك للسمنة المعيشة فى الأماكن المرتفعة تخفض نسبة تعرضك للسمنة
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون إسبانيون، أن الناس الذين يعيشون فى المناطق المرتفعة عن سطح الأرض، هم أقل عرضة للإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن.

وشمل البحث أكثر من 9300 من خريجى الجامعات الإسبانية الذين لم يعانوا من زيادة الوزن أو السمنة فى بداية الدراسة، وتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات بناء على ارتفاع منازلهم عن الأرض، 407 أقدام (منخفض)، 407 - 1496 قدم (المتوسط)؛ وفوق 1496 قدم (عالى).


>ووجد الباحثون خلال الدراسة التى استمرت 8.5 سنوات، أن ما يقرب من 2100 من المشاركين عانوا من زيادة الوزن أو السمنة، وبعد الأخذ فى الاعتبار عوامل أخرى، مثل النظام الغذائى والنشاط البدنى، وجد الباحثون أيضًا أن المشاركين فى الدراسة الذين يعيشون فى ارتفاعات عالية كانوا أقل عرضة للإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن بنسبة 13 فى المئة مقارنة بأولئك الذين يعيشون على ارتفاعات منخفضة.

وأوضح باحثون من جامعة نافارا الإسبانية، أن التركيزات القليلة من الأكسجين فى الهواء عند الارتفاعات العالية ترتبط بانخفاض معدلات البدانة، لافتين إلى أن انخفاض تركيز الأكسجين فى الهواء قد يحد من الجوع.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News"، وذلك فى الثامن من شهر مايو الجارى.

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مصر 365