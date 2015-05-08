كيف يجهز أليجري على ريال مدريد ويواصل حلم يوفنتوس الأوروبي

نتيجة جيدة حققها يوفنتوس على ملعبه ذهابا في نصف نهائي دوري الأبطال أمام حامل اللقب ريال مدريد، ولكنه مقبل على مباراة صعبة إيابا في سانتياجو برنابو. فكيف يستطيع المدرب ماسيميليانو أليجري تجريد الملكي من لقبه الأوروبي ومواصلة المشوار نحو نهائي برلين؟

هناك عدة نقاط ترجح كفة يوفنتوس قبل مباراة الإياب التي يحتاج فيها للتعادل فقط لكي يتأهل للمباراة النهائية، يستعرضها FilGoal.com لزواره بعدما حقق البيانكونيري الانتصار على ملعبه بهدفين لهدف.

اللياقة البدنية

يوفنتوس حسم مسابقة الدوري الإيطالي رسميا قبل لقاء الذهاب أمام ريال مدريد، وأصبحت لديه الفرصة لإراحة العديد من اللاعبين قبل مباراة العودة بعكس ريال مدريد الذي سيخوض مواجهة صعبة في الدوري أمام فالنسيا.

الفارق البدني كان واضحا في لقاء الذهاب، يوفنتوس أراح العديد من لاعبيه في مواجهة سامبدوريا، بينما لعب ريال مدريد بكامل صفوفه أمام سيفيليا في الدوري، والأمر سيتكرر قبل مواجهة الأربعاء المقبل.

يوفنتوس سيواجه كالياري صاحب المركز الـ18 على ملعب يوفنتوس أرينا، ولديه الفرصة لإراحة العديد من لاعبيه الذين بذلوا جهدا كبيرا طوال الموسم وأمام ريال مدريد بالمباراة الأخيرة مثل جيورجيو كيلليني، ليوناردو بونوتشي، ستيفان ليشتاينر، أندريا بيرلو، كلاوديو ماركيزيو، أرتورو فيدال وكارلوس تيفيز.

بينما في ريال مدريد، لا وقت للراحة، الفريق مقبل على مواجهة صعبة أمام خفافيش فالنسيا لابد له من الفوز بها إذا أراد الاستمرار في مطاردة برشلونة على قمة ترتيب المسابقة الإسبانية.

هذا يعني أن الجاهزية البدنية قبل مباراة الإياب بين البيانكونيري والميرينجي ستصب في مصلحة الأول بكل تأكيد.

عودة الوحش

نعم هو وحش لا يكل ولا يمل، النجم الفرنسي بول بوجبا قد يشارك في المباراة. وفي لقاء كالياري سيقف أليجري على مدى جاهزيته بنسبة كبيرة لمواجهة ريال مدريد.

إذا أصبح بوجبا جاهزا للمشاركة فسيبدأ المباراة حتما، فهو لاعب لا غنى عنه في الناحية الدفاعية والهجومية، سيمثل إضافة قوية للغاية لوسط ملعب البيانكونيري في ظل المشكلة التي يعاني منها وسط ملعب ريال مدريد بغياب لوكا مودريتش وتذبذب مستوى سيرجيو راموس في هذا المكان وعدم اعتماد المدرب كارلو أنشيلوتي على أسير إياراميندي.

عودة بوجبا أيضا لها مردود إيجابي جدا على يوفنتوس من الناحية المعنوية بسبب الثقة التي يعطيها الفرنسي لمدربه ولجمهور البيانكونيري عندما يكون متواجدا في أرضية الملعب، فلا نبالغ حينما نقول أنه أحد أفضل لاعبي يوفنتوس هذا الموسم.

الكرات الثابتة

يوفنتوس فريق ساحق في الكرات الثابتة، على الصعيدين الهجومي والدفاعي، سجل 20% من أهدافه عن طريق الكرات الثابتة هذا الموسم (13 هدفا).

نقطة القوة هذه قد يستغلها يوفنتوس سواء بوجود أحد أفضل لاعبي العالم في تنفيذ الركلات الحرة، بيرلو، أو بإجادة المدافعين بونوتشي وكيلليني لمتابعة الركلات الركنية داخل الشباك.

المرتدات

الهدف الثاني ليوفنتوس في مباراة الذهاب جاء من هجمة مرتدة استغل فيها اندفاع لاعبو ريال مدريد للهجوم واستطاع تيفيز ترجمة ركلة الجزاء داخل شباك إيكر كاسياس.

ريال مدريد يعتمد في طريقة لعبه على تقدم الظهيرين، حتى يستطيع خلق أكبر مساحة ممكنة في نصف ملعب الخصم. وإذا أراد يوفنتوس الفوز والتأهل، الرجوع للدفاع وحده لن يكفي، عليه البحث عن التسجيل مستغلا المرتدات وسرعة مهاجمه الأبرز تيفيز.