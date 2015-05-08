مؤتمر أنشيلوتي - عن اللعب براموس مجددا في وسط الملعب والحالة البدنية للاعبين

(إفي): دافع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد مجددا عن الدفع بسرخيو راموس في وسط الملعب، رغم اعترافه لأول مرة بأنه لم يكن موفقا أمام يوفنتوس، ولكنه أوضح أن هذا الأمر "ليس مخاطرة" وأنه سيدفع به مجددا في هذا المركز إذا لزم الأمر.

وأكد أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة فالنسيا غدا في الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم "موضوع سرخيو راموس لم ينته لأنه يمكن أن يلعب في الكثير من المراكز وأنا أثق به. قدم أدء جيدا للغاية في المباريات باستثناء لقاء يوفنتوس، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكنه اللعب في هذا المركز".

وأضاف "في استطاعته أن يفعل هذا الأمر من وجهة نظري، وإذا احتجته فسأكرر الأمر لأنه قدم لي نتائج جيدة وهذا لا يعني أنني لا أثق في لاعبين آخرين. اختار فريقي في كل مباراة وفقا لما يمنحني المزيد من الثقة".

ودافع أنشيلوتي، الذي تعرض للانتقاد بعد الهزيمة أمام يوفنتوس بهدفين لواحد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لقيامه بالدفع راموس في وسط الملعب مجددا، عن قراره قائلا "لم يكن الأمر مخاطرة فقد لعب في المركز وفزنا أمام أتلتيكو مدريد وسيفيليا. إذا اضطررت للدفع به مرة أخرى لن أفكر أن الأمر سيكون مخاطرة".

واستبعد الإيطالي أن يكون إبعاد راموس عن الدفاع يعد من سوء التخطيط هذا الموسم قائلا "لم يكن هناك خطأ في التخطيط. إنها فقط لحظة يتخذ فيها مدرب ريال مدريد هذا القرار لمساعدة الفريق على الفوز بالمباراة".

وأضاف "الفريق بحالة جيدة ولا ينقص أي أفراده الصفاء الذهني لأنهم كانوا بحالة جيدة قبل مباراة يوفنتوس. نعرف أن أمامنا مبارتين هامتين"، في إشارة للقاء فالنسيا غدا السبت في إطار الجولة السادسة والثلاثين من الليجا ويوفنتوس في إياب دوري الأبطال الأربعاء المقبل.

وفي تفاؤل بشأن مبارة إياب دوري الأبطال، قدم أنشيلوتي تحليله لما حدث في مبارة الذهاب، حيث أوضح أن لقاء "تورينو كان يمكن أن يكون أفضل من ذلك بالنسبة إلينا لكن ما حدث لم يكن بسبب عدم وجود تمركز بشكل جيد، بل لأنه في الأوقات التي تضطر فيها للعب كل ثلاثة أيام لا تخرج الأمور في أفضل صورة".

وأضاف "لقد فشلنا في الأمر الذي نجيده عادة وهو التحكم في التمركز لكنني أعتقد أن بإمكاننا تجاوز هذا الأمر".

وفيما يتعلق بلقاء الليجا غدا أمام فالنسيا، قال المدير الفني للفريق الملكي "إنها مباراة يجب أن نخوضها بطبيعة الحال بقوة شديدة لأننا سنواجه من خلالها فريقا أدى سلسلة رائعة من المباريات ويلعب بشكل جيد جدا ويكافح من أجل حجز مقعد له في بطولة أكثر أهمية مثل دوري الأبطال".

وأكد أنشيلوتي أنه سيختار "أفضل فريق" للقاء فالنسيا، موضحا أن التغييرات التي سيقوم بها ليس لها علاقة بالإرهاق البدني.

وقال "نحن لا نفكر في لقاء يوفنتوس، مباراة فالنسيا هي الأهم في الوقت الحالي وبعد ذلك سيكون لدينا الوقت الكافي للاستعداد" للقاء الفريق الإيطالي.

يحتل الريال وصافة الليجا بـ85 نقطة بفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر، فيما يحل فالنسيا بالمركز الرابع بـ72 نقطة بفارق أربع نقاط عن أتليتكو مدريد الثالث.

وأضاف مدرب الملكي"نحن نكافح من أجل الفوز بالليجا وللوصول إلى نهائي دوري الأبطال ،لقد فزنا بالمونديال ووصلنا إلى هنا بفضل المجهود الذي قام به اللاعبون، ولذلك أتفهم عدم خروج مباراة ما بشكل جيد".