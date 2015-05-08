كيف يتدارك أنشيلوتي أخطاء الذهاب ويدهس يوفنتوس للوصول للنهائي

العديد من الأخطاء ارتكبها المدرب المحنك كارلو أنشيلوتي في مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري الأبطال كلفت فريقه ريال مدريد الخسارة بهدفين لواحد أمام يوفنتوس. ماذا يجب أن يفعل حتى يعوض هذه النتيجة إيابا ويقصي البيانكونيري خارج المسابقة؟

هناك فرصة؟ نعم، ريال مدريد يحتاج هدفا وحيدا حتى يعبر للنهائي ويدافع عن لقبه الذي حققه العام الماضي، ولكن عليه التعلم من مباراة الذهاب وعدم تكرار الأداء السلبي إذا أراد تخطي عقبة يوفنتوس. فكيف يفعل أنشيلوتي ذلك؟

عذرا بيل

ربما الخطأ الأبرز الذي ارتكبه أنشيلوتي في مباراة الذهاب هو الدفع بالمهاجم الويلزي جاريث بيل منذ البداية. كل من تابع المباراة شعر وكأن ريال مدريد يلعب بـ10 لاعبين وليس 11. ولم يكن دور بيل في الملعب واضحا، هل يلعب كمهاجم ثان بجوار كريستيانو رونالدو أم يلعب على الجناح الأيسر؟

بصفة عامة، نجم توتنام السابق يمر بفترة صعبة، مستواه لم يعد مثلما كان في السابق، لذا على المدرب أنشيلوتي عدم إشراكه منذ البداية خاصة وأنه يجيد أكثر اللعب في المساحات وليس أمام التكتلات الدفاعية، وهو الأمر الذي سيقوم به يوفنتوس دون أدنى شك.

إسكو وجيمس

بعكس بيل، الثنائي إيسكو وجيمس رودريجيز يبقى السلاح الأخطر لريال مدريد لتميزه بالمهارة، القدرة على الاختراق، دقة التسديد وسرعة التحرك في المساحة.

من الأخطاء التي وقع فيها أنشيلوتي في مباراة الذهاب، إخراج إسكو في الدقيقة 63 وإشراك خافيير هيرنانديز بدلا منه. فإسكو كان أفضل وأخطر لاعبي الميرينجي، وصاحب إحدى المحاولات الثلاث التي هددت مرمى يوفنتوس مع هدف رونالدو وتسديدة توني كروس.

إسكو وجيمس كان لهما الدور الأبرز في هدف ريال مدريد بمباراة الذهاب، دخول إسكو للعمق سبب مشكلة لوسط ملعب يوفنتوس، واستطاع لعب الكرة لجيمس الذي قام بتبادلها مع داني كارفاجال من أجل شق دفاع البيانكونيري وتهيئة الكرة لرونالدو أمام مرمى جيانلويجي بوفون.

راموس مدافع أم لاعب وسط؟

هي مشكلة مؤرقة لابد أن يجد لها أنشيلوتي حلا قبل موقعة الإياب، غياب مودريتش لا يعوض في وسط الميدان. وبعد إجادة راموس في هذا المركز بمباراة أتليتكو مدريد، أداؤه كان سيئا للغاية في مباراة يوفنتوس.

مباراة فالنسيا المقبلة في الدوري على الرغم من صعوبتها، إلا أنها فرصة لأنشيلوتي حتى يستقر على من سيلعب في هذا المكان أمام يوفنتوس الذي يتميز بوسط ملعب قوي جدا.

قد يدفع بإياراميندي، قد يلجأ لخبرة سامي خضيرة، قد يشرك لوكاس سيلفا، كل هذه الاحتمالات واردة أمام أنشيلوتي لعلاج مشكلة وسط الملعب التي عانى منها كثيرا أمام يوفنتوس وفقد العديد من الكرات.

التركيز على كيلليني

هو مدافع قوي، شرس، جريء، شجاع ولا يخاف من الالتحام مع الخصم، ولكنه أيضا يرتكب الكثير من الأخطاء والهفوات الفادحة.

الجبهة اليسرى في ريال مدريد هي الأقوى دائما، يميل لها رونالدو وإسكو، ويتقدم فيها مارسيلو. لكن أمام يوفنتوس على أنشيلوتي استغلال فقدان كيلليني للتركيز في كثير من الأحيان.

المدافع الدولي الإيطالي تلقى بطاقة صفراء في مباراة الذهاب، مما يعني أنه سيخوض المواجهة بمنتهى الحذر والحرص أمام ريال مدريد وهي نقطة قد يستغلها أنشيلوتي.

الشيء الآخر، هو لا يمر بفترة جيدة، هدف ريال مدريد في الذهاب جاء من الخطأ الذي ارتكبه بالضغط على كارفاجال وهو أساسا غير مكلف برقابته مما أدى لخلو المساحة لرودريجيز وبالتالي محاولة بونوتشي التغطية فأصبح رونالدو وحيدا.

ليس هذا الخطأ فحسب، كيلليني كاد أن يتسبب في ضياع تأهل يوفنتوس لنصف النهائي أمام موناكو، حين ارتكب العديد من الأخطاء كادت أن تكلف فريقه توديع المسابقة.