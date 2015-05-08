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موقع يمنى: عبد الملك الحوثى يختبئ فى كهوف "صعدة" شمال البلاد

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موقع يمنى: عبد الملك الحوثى يختبئ فى كهوف "صعدة" شمال البلاد موقع يمنى: عبد الملك الحوثى يختبئ فى كهوف "صعدة" شمال البلاد
كشف موقع "مأرب برس" اليمنى النقاب عن موقع عبد الملك الحوثى زعيم جماعة الحوثى فى اليمن، وقال الموقع فى تقرير له مساء اليوم الجمعة: إن عبد الملك موجود فى جبال مَرَّان فى صعدة شمال اليمن، حيث إنها معقل زعيم المتمردين الحوثيين ومعظم قادتهم، وهى مسقط رأس زعماء الحركة .

وأضاف الموقع أن زعيم الحوثيين استغل طبيعة التضاريس الجبلية التى تشبه كهوف تورا بورا بأفغانستان للتخفى والاختباء.

وأشار الموقع إلى أن خبراء عسكريين إيرانيين هم الذين هندسوا وخططوا لتلك المخابئ.


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