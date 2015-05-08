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الأهلى يعلن عن الزى الجديد فى احتفاليه كبرى غداً

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الأهلى يعلن عن الزى الجديد فى احتفاليه كبرى غداً الأهلى يعلن عن الزى الجديد فى احتفاليه كبرى غداً

تعلن إدارة النادى الأهلى فى احتفاليه كبرى بأحد الفنادق غداً السبت عن الزى الجديد لفريق الكرة والذى سوف يرتديه اللاعبون خلال الفترة القادمة ، حيث أعد الأهلى بعض المفاجآت خلال الحفل بالتنسيق مع شركة سبورتا التي حصلت علي حقوق توريد إنتاج الملابس الرياضية لقطاع كرة القدم ..

يحضر الحفل مجلس إدارة النادى الأهلى والجهاز الفنى ولاعبو فريق الكرة والعديد من الشخصيات الرياضية والوفد السعودي للشركة والذي يترأسه عبد العزيز القحطاني ويضم هيثم زيدان مدير المشروعات وطلال الراشد مدير العلاقات الخارجية ومحمد رمضان المدير التنفيذى للشركة فى ..

يحظي الحفل بإهتمام كبير من جانب إدارة الأهلي خاصة أنه لأول مرة يرتدي نادي رياضي زي يحمل إسمه “A.S.C”وهو ما يؤكد النظرة المستقبلية لإدارة الأهلي التي تعاونت مع الشركة السعودية والتي حرصت علي توفير كافة إحتياجات قطاع الكرة علي النحو الأمثل . ووجهت إدارة النادي الدعوة لبعض الشخصيات لحضور هذه المناسبة فيما أعدت شركة سبورتا برنامج حافل يتضمن أغنية جديدة بهذه المناسبة تحكي قصة روح الفانلة الحمراء علي مدار المائة عام الماضية . وكذلك يسرد تي شيرت الأهلي من بداية الإنطلاقة حتي الآن هذا فضلاً عن فقرات عديدة .

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