النيابة تأمر بعدم نقل متفجرات وادى النطرون وإعدامها فى مكان ضبطها

قرر قبل قليل، المستشار سامح حشيش، رئيس نيابة وادى النطرون، بإعدام المتفجرات التى تم ضبطها أمس بمنزل الإخوانى الإرهابى بصحراء وادى النطرون بذات المنطقة خشية من انفجارها أثناء نقلها بمعرفة خبراء المفرقعات برئاسة الرائد ياسر سلام وإشراف العميد جمال ياسين مدير الحماية المدنية.

والمتفجرات عبارة عن بعض المواد والأدوات التى تستخدم فى صناعة القنابل والعبوات المتفجرة، بالإضافة إلى كميات من شكائر سماد النترات ما يزيد عن حوالى 5 أطنان، 160 سرنجة طبية بداخلها مادة ثلجية وبها بعض الأسلاك الكهربائية والتى تستخدم كمفجر للعبوات المتفجرة.

وقام الرائد ياسر سلام، رئيس قسم المفرقعات، بتفجير 159 مفجرًا وتفكيك عدد 1 مفجر وتسليمه لخبراء الأدلة الجنائية.