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إصابة 2 فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس- القاهرة الصحراوى

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إصابة 2 فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس- القاهرة الصحراوى إصابة 2 فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس- القاهرة الصحراوى
استقبلت مستشفى السويس العام مساء اليوم الجمعة 2 مصابين بكسور وجروح على خلفية حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس- القاهرة الصحراوى.

تلقى اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، إخطارًا من نقطة الشرطة بمستشفى السويس العام بوصول 2 مصابين بكسور وكدمات، وذلك على خلفية انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 70 بطريق السويس- القاهرة الصحراوى اتجاه السويس.

وقال مصدر طبى، إن المصابين بحالة مستقرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة لتولى التحقيقات.
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