إصابة 2 فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس- القاهرة الصحراوى

استقبلت مستشفى السويس العام مساء اليوم الجمعة 2 مصابين بكسور وجروح على خلفية حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس- القاهرة الصحراوى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال مصدر طبى، إن المصابين بحالة مستقرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة لتولى التحقيقات.
تلقى اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، إخطارًا من نقطة الشرطة بمستشفى السويس العام بوصول 2 مصابين بكسور وكدمات، وذلك على خلفية انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 70 بطريق السويس- القاهرة الصحراوى اتجاه السويس.
وقال مصدر طبى، إن المصابين بحالة مستقرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة لتولى التحقيقات.
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