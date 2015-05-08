القبض على قادمة من دبى بحوزتها كاميرات وسماعات تجسس

أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى محاولة سيدة مصرية تهريب كمية من السماعات والكاميرات الدقيقة التى قد تستخدم فى التصنت والتجسس والممنوع تداولها وحيازتها طبقًا لتعليمات الأمن القومى.

وأفاد مصدر مطلع بالمطار إن مأمورى الجمرك اشتبهوا فى "منى م ب" القادمة من الإمارات العربية المتحدة على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية مصر للطيران والقادمة من دبى، وبتفتيشها عثر بداخل ملابسها على 100 سماعة و150 كاميرا دقيقة، فتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات الأمنية لمتابعة التحقيق.